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EĞİRDİR BELEDİYESİNDEN YENİ BİR GÖNÜL PROJESİ DAHA!

EĞİRDİR BELEDİYESİNDEN YENİ BİR GÖNÜL PROJESİ DAHA!
TÜRKİYE
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EĞİRDİR BELEDİYESİNDEN YENİ BİR GÖNÜL PROJESİ DAHA!
DOĞAN HER ÇOCUĞUN DİKİLİ BİR AĞACI OLACAK!
Her bireye doğa ve ağaç sevgisi aşılamayı ve yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza daha yeşil ve sağlıklı bir şehir bırakabilmeyi amaçlayan Proje kapsamında, Yeni Doğan Bebekler ile birlikte büyüyecek fidanlar İlçemiz Parkları ve Ağaçlandırma alanlarına dikilecek. Eğirdir Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarih 2021/27 sayılı kararı ile Yeni Doğan Her Bebek adına yapılacak olan Ağaç Dikim Bedeli 50 TL. olarak belirlenmesi uygun görüldü. Yeni Doğan Bebekler adına yapılacak fidan dikimi Eğirdir Belediyesince kayıt altına alınarak sertifikalandırılacak ve ailelerine gönderimi sağlanacaktır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan’ın ülke genelinde başlatmış olduğu ve israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olan Sıfır Atık Projesi kapsamında açılışı gerçekleşleşen Eğirdir İstasyon Mahallesi Sıfır Atık Parkında ilk fidan dikimleri başlatılacak.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı açıklamada “Her bebeğin bir ağacı olsun projesi ile İlçemizin en güzel yerlerinde her yeni doğan bebek adına ağaç dikimi yapılarak, bebeğe daha doğar doğmaz ağaç sevgisi aşılanacak ve yıllar boyu yeni doğan her bebek ağacı ile birlikte büyüyecek ve geleceğimize umut olacaktır” dedi. Projeye 1 Ağustos 2021 tarihi ile başlanılacağı, projeye katkı sağlamak ve yeni doğan bebekleri adına ağaç dikimi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri öğrenildi.
Yapılan duyuruların ardından projenin ilk bebeği Emir Arel ÖZDAMAR olurken ikinci bebek ise Ömer Asaf ERBEN oldu.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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