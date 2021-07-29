Ulaşım konusunda çevreci ve ekonomik çözümler, her geçen gün etki alanını genişletiyor. Bu noktada ilk tercih ise elektrikli bisikletlerden yana. Fakat fabrikada üretilmiş elektrikli bisikletler standart yapıları nedeniyle bisiklet tutkunları tarafından tercih edilmiyor. O ürünler yılda 40 milyon dolarlık bir hacimle Türkiye'nin ihracat karnesine yazılıyor. Bisikletini elektriklendirmek isteyenlerin ilk başvurduğu adres ise Byqee'un ürettiği elektrikli bisiklet setleri. Türkiye'nin yerli ve milli 3D yazıcı üreticisi Zaxe, bisikletleri kısa sürede elektrikli bisiklete dönüştüren setler üreten Byqee ile iş birliğine giderek, bu dönüşüm setlerini üretiyor. Yine bisikletlerde kullanılan telefon tutacağından sepet ve mataraya kadar birçok parça da yine Zaxe tarafından hazırlanıyor.Dünyada ulaşım, karbon salınımı nedeniyle küresel ısınma sorunu ve Covid-19'un kalabalık alanlarda bulaşması sebepleriyle daha bireyselleşti. Türkiye'de geçmiş yıllarda spor ve eğlence amacıyla kullanılan bisiklet, bugün hem ekonomik hem de çevresel etkileri nedeniyle en çok tercih edilen ulaşım araçlarından birine dönüştü. Öyle ki bisiklet fabrikaları tüketicilerden gelen talepleri karşılayabilmek için ek mesailere başladı. Bu ortamda bir start-up Byqee tüketicilere sunduğu dakikalar içinde klasik bisikletleri elektrikli ulaşım aracına dönüştüren kitleriyle büyük fark yarattı. Tek şarjla 45 kilometre menzile kadar ulaşım sağlayan bir elektrikli bisiklet için gereken kritik parçalar ise Zaxe 3D yerli yazıcı tarafından üretilmeye başlandı. Türkiye'nin bisiklet üretim potansiyelinden söz eden Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, "Yaşadığımız son günlerde oluşan ulaşım sorununa en ideal çözüm elektrikli bisikletlerden geliyor" dedi. Türkiye'nin bisiklet ekonomisi hakkında bilgi veren Akıncı "Ülkemizdeki bisiklet üretimi yıllık 400-420 bin adet civarında. 2021'in ilk 5 ayındaki bisiklet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 arttı. Türkiye'de üretilen bisikletlerin yüzde 70'i ihracata, yüzde 30'u da iç tüketime gidiyor. Byqee'nin Zaxe 3D yazıcı ile ürettiği elektrikli dönüşüm kitleri ile normal bisikletler birkaç dakika içinde 45 kilometre menzile kadar yol yapabilen bir elektrikli ulaşım aracına dönüşüyor. Dünyada otomobil yolculuklarının yüzde 40'nın 5 kilometre ve altındaki mesafelere gitmek için yapıldığını düşündüğümüzde, Byqee ile çalışmamız sadece ekonomiye değil, çevreye de önemli bir katkı sağlıyor" bilgisini verdi.Bisikletlerin hazırlanan dönüşüm setleriyle 3 saatten başlayan şarj ile birlikte kilometrelerce yol alan çevreye duyarlı ve ekonomik bir ulaşım aracı haline geldiğini anlatan Emre Akıncı "3D yazıcıların dünyayı değiştireceğini biliyoruz. Bunun bir parçasını da bisikletlerden başlatmak bizim için çok önemli. Yerli bir şirket olan Zaxe ile yine ülkemizden çıkan bir start-up olan Byqee'un güçlerini birleştirmesi, başta İstanbul olmak üzere hemen her büyük şehrinde trafik ve ulaşım sorunlarının yaşandığı Türkiye'de önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Daha şimdiden Byqee'nin dönüşüm setlerine, tüketicilerden büyük bir ilgi var. Kuşkusu bunda Covid-19 ile başlayan bisiklet ile ulaşım ihtiyacının ve tutkusunun da payı büyük. Türkiye klasik bisikletlerin elektrikli bisiklete dönüşümü konusunda büyük bir ivme yakalayacak ve inancımız o ki, yakın gelecekte klasik bisikletlerin çoğu elektrikli bisiklete dönüşecek. Sadece ülkemizdeki bisikletlerin dönüşümü değil, hazır setlerle beraber bu ürünlerin ihracını da gerçekleştirip ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız. Biz de en az 2021'in ilk 5 ayında 55 milyon dolara ulaşan bisiklet ihracatı kadar önemli rakamları sağlayarak, ülke ekonomisini geliştireceğiz" şeklinde konuştu.Sadece bisikletlerin elektrikli dönüşümü için değil, bisikletler için gereken aksesuarları da hayata geçirmek için 3D yazıcıların gece gündüz çalıştığını anlatan Emre Akıncı şu bilgileri verdi:"Yaptığımız çalışmalar yalnızca Byqee ile birlikte dönüşüm seti oluşturmakla kalmadı. Ayrıca Zaxe 3D yazıcılar ile bastığımız bisiklet aksesuarları sayesinde bisikleti daha konforlu ve hoş bir hale getirdik. Zaxe Z1 yazıcıyı kullanarak, bisiklet aksesuarları bastık. Bu tasarımları hali hazırda var olan modellerin yer aldığı thingiverse.com ve myminifactory.com adlı sitelerden aldık. Telefon ve matara tutacağı, jant süsü ve sepet gibi parçaları da hayata geçirdik. 20 adet jant süsünü 4'lü olarak 6 saat 25 dakikada ürettik. "Jant süslerini Zaxe ABS yeşil, Zaxe ABS sarı ve Zaxe ABS kırmızı filamentleri ile bastık. Telefon ve matara tutacaklarını da Zaxe Z1 yazıcımız ile Zaxe ABS siyah filament kullanarak ürettik. 6 parçadan oluşan telefon tutacağının baskı süresi 4 saat 54 dakika, matara tutacağının baskı süresi ise 5 buçuk saat sürdü. Bisikletin ön yüzünde bulunan sepetin parçalarını ise toplam 35 saatte bastık. Daha sonra birleştirip, rötuşlardan sonra kullanılabilir hale getirdik. Filament olarak ise Zaxe ABS Beyaz ve Zaxe ABS Mavi kullandık."Zaxe 2015 yılında Türkiye'de kurulmuştur. Kullanımı kolay, güvenilir 3D baskı teknolojilerine ihtiyaç duyan firmalar ve kullanıcılar için en gelişmiş teknolojiler ile donatılmış 3D yazıcıları sunmaktadır. Rakiplerden farklı olarak, Zaxe yalnızca bir 3D yazıcı üreticisi değil, güvenilir teknik destek ekibi ile müşterilerine uçtan uca bir 3D ekosistem sunmaktadır. Zaxe, şu ana kadar ürettiği X1, X2, X1+, Z1, Z1+ 3D yazıcıları, Zaxe XDesktop yazılımı ve Zaxe filamentleri ile yüksek kaliteli baskılar almanızı sağlamaktadır.