GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

​Klasik bisikletler Zaxe ve Byqee iş birliği ile elektrikli bisikletlere dönüşüyor

​Klasik bisikletler Zaxe ve Byqee iş birliği ile elektrikli bisikletlere dönüşüyor
TÜRKİYE
31 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
Klasik bisikletler Zaxe ve Byqee iş birliği ile elektrikli bisikletlere dönüşüyor
 
Klasik bisikletleri birkaç dakika içinde tek şarj ile 45 kilometreye varan menzilli elektrikli bisiklete dönüştüren kitler start-up Byqee tarafından tasarlanıp, Zaxe yazıcılarında üretiliyor. Türkiye'de spor ve eğlence amaçlarının yanında ulaşım için kullanılmaya başlayan bisikletler, elektrikli dönüşümle beraber ucuz ve çevreci araçlar haline geliyor. Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı "Bisikletlerin dönüşümünü sağlamak bizim için çok önemli. Sadece sürüş için gereken parçaları değil sepetten telefon tutucuya kadar birçok gerekli aksesuarı da 3D yazıcılarla üretiyoruz" dedi.
 
Ulaşım konusunda çevreci ve ekonomik çözümler, her geçen gün etki alanını genişletiyor. Bu noktada ilk tercih ise elektrikli bisikletlerden yana. Fakat fabrikada üretilmiş elektrikli bisikletler standart yapıları nedeniyle bisiklet tutkunları tarafından tercih edilmiyor. O ürünler yılda 40 milyon dolarlık bir hacimle Türkiye'nin ihracat karnesine yazılıyor. Bisikletini elektriklendirmek isteyenlerin ilk başvurduğu adres ise Byqee'un ürettiği elektrikli bisiklet setleri. Türkiye'nin yerli ve milli 3D yazıcı üreticisi Zaxe, bisikletleri kısa sürede elektrikli bisiklete dönüştüren setler üreten Byqee ile iş birliğine giderek, bu dönüşüm setlerini üretiyor. Yine bisikletlerde kullanılan telefon tutacağından sepet ve mataraya kadar birçok parça da yine Zaxe tarafından hazırlanıyor.
Her yıl 420 bin klasik bisiklet üretiliyor
Dünyada ulaşım, karbon salınımı nedeniyle küresel ısınma sorunu ve Covid-19'un kalabalık alanlarda bulaşması sebepleriyle daha bireyselleşti. Türkiye'de geçmiş yıllarda spor ve eğlence amacıyla kullanılan bisiklet, bugün hem ekonomik hem de çevresel etkileri nedeniyle en çok tercih edilen ulaşım araçlarından birine dönüştü. Öyle ki bisiklet fabrikaları tüketicilerden gelen talepleri karşılayabilmek için ek mesailere başladı. Bu ortamda bir start-up Byqee tüketicilere sunduğu dakikalar içinde klasik bisikletleri elektrikli ulaşım aracına dönüştüren kitleriyle büyük fark yarattı. Tek şarjla 45 kilometre menzile kadar ulaşım sağlayan bir elektrikli bisiklet için gereken kritik parçalar ise Zaxe 3D yerli yazıcı tarafından üretilmeye başlandı. Türkiye'nin bisiklet üretim potansiyelinden söz eden Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, "Yaşadığımız son günlerde oluşan ulaşım sorununa en ideal çözüm elektrikli bisikletlerden geliyor" dedi. Türkiye'nin bisiklet ekonomisi hakkında bilgi veren Akıncı "Ülkemizdeki bisiklet üretimi yıllık 400-420 bin adet civarında. 2021'in ilk 5 ayındaki bisiklet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 arttı. Türkiye'de üretilen bisikletlerin yüzde 70'i ihracata, yüzde 30'u da iç tüketime gidiyor. Byqee'nin Zaxe 3D yazıcı ile ürettiği elektrikli dönüşüm kitleri ile normal bisikletler birkaç dakika içinde 45 kilometre menzile kadar yol yapabilen bir elektrikli ulaşım aracına dönüşüyor. Dünyada otomobil yolculuklarının yüzde 40'nın 5 kilometre ve altındaki mesafelere gitmek için yapıldığını düşündüğümüzde, Byqee ile çalışmamız sadece ekonomiye değil, çevreye de önemli bir katkı sağlıyor" bilgisini verdi.
Ülke ekonomisine katkı sağlıyor
Bisikletlerin hazırlanan dönüşüm setleriyle 3 saatten başlayan şarj ile birlikte kilometrelerce yol alan çevreye duyarlı ve ekonomik bir ulaşım aracı haline geldiğini anlatan Emre Akıncı "3D yazıcıların dünyayı değiştireceğini biliyoruz. Bunun bir parçasını da bisikletlerden başlatmak bizim için çok önemli. Yerli bir şirket olan Zaxe ile yine ülkemizden çıkan bir start-up olan Byqee'un güçlerini birleştirmesi, başta İstanbul olmak üzere hemen her büyük şehrinde trafik ve ulaşım sorunlarının yaşandığı Türkiye'de önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Daha şimdiden Byqee'nin dönüşüm setlerine, tüketicilerden büyük bir ilgi var. Kuşkusu bunda Covid-19 ile başlayan bisiklet ile ulaşım ihtiyacının ve tutkusunun da payı büyük. Türkiye klasik bisikletlerin elektrikli bisiklete dönüşümü konusunda büyük bir ivme yakalayacak ve inancımız o ki, yakın gelecekte klasik bisikletlerin çoğu elektrikli bisiklete dönüşecek. Sadece ülkemizdeki bisikletlerin dönüşümü değil, hazır setlerle beraber bu ürünlerin ihracını da gerçekleştirip ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız. Biz de en az 2021'in ilk 5 ayında 55 milyon dolara ulaşan bisiklet ihracatı kadar önemli rakamları sağlayarak, ülke ekonomisini geliştireceğiz" şeklinde konuştu.
Birçok aksesuar üretiliyor
Sadece bisikletlerin elektrikli dönüşümü için değil, bisikletler için gereken aksesuarları da hayata geçirmek için 3D yazıcıların gece gündüz çalıştığını anlatan Emre Akıncı şu bilgileri verdi:
"Yaptığımız çalışmalar yalnızca Byqee ile birlikte dönüşüm seti oluşturmakla kalmadı. Ayrıca Zaxe 3D yazıcılar ile bastığımız bisiklet aksesuarları sayesinde bisikleti daha konforlu ve hoş bir hale getirdik. Zaxe Z1 yazıcıyı kullanarak, bisiklet aksesuarları bastık. Bu tasarımları hali hazırda var olan modellerin yer aldığı thingiverse.com ve myminifactory.com adlı sitelerden aldık. Telefon ve matara tutacağı, jant süsü ve sepet gibi parçaları da hayata geçirdik. 20 adet jant süsünü 4'lü olarak 6 saat 25 dakikada ürettik. "Jant süslerini Zaxe ABS yeşil, Zaxe ABS sarı ve Zaxe ABS kırmızı filamentleri ile bastık. Telefon ve matara tutacaklarını da Zaxe Z1 yazıcımız ile Zaxe ABS siyah filament kullanarak ürettik. 6 parçadan oluşan telefon tutacağının baskı süresi 4 saat 54 dakika, matara tutacağının baskı süresi ise 5 buçuk saat sürdü. Bisikletin ön yüzünde bulunan sepetin parçalarını ise toplam 35 saatte bastık. Daha sonra birleştirip, rötuşlardan sonra kullanılabilir hale getirdik. Filament olarak ise Zaxe ABS Beyaz ve Zaxe ABS Mavi kullandık."
Zaxe hakkında:
Zaxe 2015 yılında Türkiye'de kurulmuştur. Kullanımı kolay, güvenilir 3D baskı teknolojilerine ihtiyaç duyan firmalar ve kullanıcılar için en gelişmiş teknolojiler ile donatılmış 3D yazıcıları sunmaktadır. Rakiplerden farklı olarak, Zaxe yalnızca bir 3D yazıcı üreticisi değil, güvenilir teknik destek ekibi ile müşterilerine uçtan uca bir 3D ekosistem sunmaktadır. Zaxe, şu ana kadar ürettiği X1, X2, X1+, Z1, Z1+ 3D yazıcıları, Zaxe XDesktop yazılımı ve Zaxe filamentleri ile yüksek kaliteli baskılar almanızı sağlamaktadır.
 
G-rsel-4-084604086-1G-rsel-1-084602867Emre-Ak-nc-084603430G-rsel-3-084603930

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA İŞ - ELEMAN İLANI
ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR İŞKUR İLANI YAYINLANDI
Isparta Valiliği Duyurdu: Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı
Isparta'da Aşılama Çalışmaları Ne Durumda?
Çalışmadan emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? işte o şartlar...
81 ile yeni genelge gönderildi! Alışveriş poşetleri için yeni karar: Artık yasak!
ÇİN SEDDİ BÖYLE YIKILDI!
Isparta'da unutamayacağınız bir eğlence kalitesi, FUNCİTY...!
Isparta'da Tarzınıza Uygun Perde Modelleri Papatya'da
Isparta'da kaç kişi aşı oldu? Son durum nedir?
ISPARTA 32 SPOR'A TAKIMINA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!
Zam belli oluyor! Yüzbinlerce kişi bu haberi bekliyordu
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Isparta'da yangın! ev kullanılamaz hale geldi
ISPARTA'DA DEVELERLE BAYRAM COŞKUSU
​KURBAN BAYRAMI BAYRAMLAŞMA TÖRENİ
Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında önemli değişiklik
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Isparta'da Atatürk Parkı'nda Bayramlaşma Töreni
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Kurban Bayramı Mesajı
Aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı?
YOLLARIMIZ DAHA KONFORLU HALE GELİYOR
TÜRKİYE GEÇİLMEZ! ISPARTA’DA 15 TEMMUZ RUHU
Isparta'da Bayramlık Alışveriş Sedat Öz Gurme'den Yapılır
Kimliklerde yeni dönem! Ve değişiyor...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
isparta-gozleme-borek-kuyrugu-sulu-organizasyon-siparis-telefon isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-oyuncak-oyun-zeka-akil-oyunlariisparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Çalışmadan emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? işte o şartlar...Çalışmadan emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? işte o şartlar...25 Temmuz 2021
81 ile yeni genelge gönderildi! Alışveriş poşetleri için yeni karar: Artık yasak!81 ile yeni genelge gönderildi! Alışveriş poşetleri için yeni karar: Artık yasak!25 Temmuz 2021
Isparta'da yangın! ev kullanılamaz hale geldiIsparta'da yangın! ev kullanılamaz hale geldi22 Temmuz 2021
Isparta'da Tarzınıza Uygun Perde Modelleri Papatya'daIsparta'da Tarzınıza Uygun Perde Modelleri Papatya'da24 Temmuz 2021
Burdur'da Salda Gölü'nde Çocuk BoğulduBurdur'da Salda Gölü'nde Çocuk Boğuldu22 Temmuz 2021
Isparta'da unutamayacağınız bir eğlence kalitesi, FUNCİTY...!Isparta'da unutamayacağınız bir eğlence kalitesi, FUNCİTY...!25 Temmuz 2021
Isparta Uluslararası Öğrenci Ofisi AçıldıIsparta Uluslararası Öğrenci Ofisi Açıldı26 Temmuz 2021
Isparta'da kaç kişi aşı oldu? Son durum nedir?Isparta'da kaç kişi aşı oldu? Son durum nedir?24 Temmuz 2021
Zam belli oluyor! Yüzbinlerce kişi bu haberi bekliyorduZam belli oluyor! Yüzbinlerce kişi bu haberi bekliyordu24 Temmuz 2021
Isparta Valiliği Duyurdu: Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma FırsatıIsparta Valiliği Duyurdu: Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı27 Temmuz 2021
ISPARTA 32 SPOR'A TAKIMINA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!ISPARTA 32 SPOR'A TAKIMINA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!24 Temmuz 2021
TARİHİ ​PINAR PAZARI'NIN HİKAYESİTARİHİ ​PINAR PAZARI'NIN HİKAYESİ27 Temmuz 2021
Isparta'da Aşılama Çalışmaları Ne Durumda?Isparta'da Aşılama Çalışmaları Ne Durumda?26 Temmuz 2021
ISPARTA'DA DEVELERLE BAYRAM COŞKUSUISPARTA'DA DEVELERLE BAYRAM COŞKUSU22 Temmuz 2021
SALDA GÖLÜ PLAJINDA ÇAMUR BANYOSU NARGİLE KEYFİSALDA GÖLÜ PLAJINDA ÇAMUR BANYOSU NARGİLE KEYFİ22 Temmuz 2021
YALVAÇ'TA İÇİN BAŞKANLIKTAN KRİTİK UYARIYALVAÇ'TA İÇİN BAŞKANLIKTAN KRİTİK UYARI27 Temmuz 2021
Isparta - Burdur Karayolunda Trafik KazasıIsparta - Burdur Karayolunda Trafik Kazası22 Temmuz 2021
Isparta'da ev hayvanı olanlar bu habere dikkat! Petvet sistemiIsparta'da ev hayvanı olanlar bu habere dikkat! Petvet sistemi26 Temmuz 2021
ISPARTA'DA EMEKLİLER ERSAL İLE YOLA DEVAM DEDİISPARTA'DA EMEKLİLER ERSAL İLE YOLA DEVAM DEDİ26 Temmuz 2021
Isparta ​Köy Pazarında 40 yıllık altyapı değiştiIsparta ​Köy Pazarında 40 yıllık altyapı değişti27 Temmuz 2021