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Plaka Değişikliği Tespiti: Sahte Belgeyle Yakalandı

Plaka Değişikliği Tespiti: Sahte Belgeyle Yakalandı
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Plaka Değişikliği Tespiti: Sahte Belgeyle Yakalandı

Isparta’da resmi belgede sahtecilik şüphesiyle bir araca işlem yapıldı.
18 Haziran 2025 tarihinde Afyonkarahisar yolu Km:28 civarında gerçekleştirilen denetimlerde, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir araçta yapılan incelemede, ön ve arka plakalarda değişiklik yapıldığı belirlendi.

Plaka sahteciliği yaptığı tespit edilen sürücü hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan işlem başlatıldı. Şahsa ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehdit eden bu tür olaylara karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni

 


 

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