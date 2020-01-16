EĞİRDİR BELEDİYESİ BÜLTENİ

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK bugün soğuk ve ayaza rağmen Perşembe pazarı esnafını gezdi. Geçtiğimiz gün yoğun kar yağışı nedeni ile yıkılan peynir pazarında da incelemelerde bulunan Belediye Başkanımız Veli GÖK, ‘Allah’tan gelen bir şey buna yapacağımız bir şey yok, en kısa zamanda en iyisini yapacağız’ diyerek peynir pazarı esnafına da müjdeyi verdi. Yöresel ürünler satan peynir pazarı esnafları ise, ‘Her zaman başkanımıza dua ediyoruz, gelir gelmez peynir pazarının üstünü kapattı, bizi düşündü’ dediler.Perşembe pazarında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanımız Veli GÖK vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılaştı. Kar yağışı sonrası gece gündüz çalışarak kapalı yolların açılmasını sağlayan belediye personeline ve Belediye Başkanımız Veli GÖK’e vatandaşlar teşekkür etti.