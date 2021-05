*EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİ İSRAİL’İ KINADI

Eğirdir Belediye Meclisi’nin 2021 Mayıs ayı ilk birleşimi dün akşam gerçekleşti. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK açılış konuşmasında; ‘Geçmiş ramazan bayramınız kutlu olsun. Bu bayramda ayrı olsakta kavuştuk. Allah nice bayramlara kavuşturmayı nasip etsin. Arkadaşlar sizlerin de bildiği üzere terör devleti İsrail her Ramazan-ı Şerif ayında olduğu gibi bu mübarek Ramazan ayında da Filistin halkına zulmünü artırarak sürdürdü. Şu anda da sürekli hain saldırılarını, masum insanları uçaklardan ve her türlü tahrip gücü yüksek bombardımanlarla sürdürüyor. Belediye Meclis toplantılarında bu zülme hayır demek insani ve ahlaki bir tutum olarak tarihe not düşecektir. Oylarınıza sunuyorum.’ ifadelerini kullandı. Oylama meclis üyelerinin tamamının evet oyuyla meclis tutanaklarına kaydedildi.Eğirdir Belediye Meclisi gündemdeki maddelerin görüşülmesi ile devam etti.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)