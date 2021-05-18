Kaymakamımız Sayın Adem Çelik’in “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” Kutlama Mesajı

Türk Milletinin istiklal mücadelesinin ve Cumhuriyetin ilanıyla neticelenen sürecin başlangıcı olarak kabul edilen, Gazi Mustafa Kemal'in, Samsun'a çıkış tarihi olan 19 Mayıs’ın yani Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümünü büyük bir gururla yaşıyoruz.

Zaferlerle dolu şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihi, kurtuluş meşalesinin Samsun’dan ateşlenerek, Anadolu’nun her köşesine yayıldığı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan sürecin de başladığı tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk Gençlerine armağan etmesi son derece anlamlı ve gençlere duyulan güvenin de simgesidir.

Türk Gençliği de bu aziz vatanın atalarımızdan bizlere emanet olduğunun bilinciyle milletimize, devletimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu, daha müreffeh yarınlara taşımanın gayreti ve çabası içerisinde olmalı ve kendine güvenmelidir.

Bu anlamlı günü gençlerimize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere Eğirdirli hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

Adem ÇELİK

Eğirdir Kaymakamı

