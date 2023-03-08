Rusya'da 'Siyah Kar' yağdı Rusya'nın Sibirya bölgesinde, kirlilik seviyesi yüksek bir kömür madeninin çevresinde siyah kar yağdı. Bu olay, insan sağlığına olan etkileri nedeniyle büyük endişe yaratıyor. SpaceX, uzaya ilk turist yolcu gönderecek Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX, 2023 yılında uzaya ilk turist yolcu gönderecek. Japon milyarder Yusaku Maezawa, SpaceX'in geliştirdiği uzay aracıyla Ay'a turist olarak gidecek. Çin'de dünyanın en büyük radyo teleskobu faaliyete geçti Çin'in Guizhou eyaletinde, dünyanın en büyük radyo teleskobu faaliyete geçti. Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) adlı teleskop, uzayda daha önce keşfedilmemiş galaksileri ve yıldızları keşfetmek için kullanılacak. Meksika'da dünyanın en büyük müzesi açıldı Meksika'nın başkenti Mexico City'de, dünyanın en büyük müzesi açıldı. 30,000 metrekarelik alana sahip olan Museo del Muro (Duvar Müzesi), Meksika'nın tarihindeki en önemli olaylardan biri olan Berlin Duvarı'nın yıkılışını anlatıyor. Norveç'te balinaların intihar etmesi endişe yaratıyor Norveç'te son dönemde, çevredeki avlanmanın artması nedeniyle birçok balina intihar etti. Balina popülasyonunun azalması, çevre ve doğal hayat için büyük bir tehlike oluşturuyor.

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