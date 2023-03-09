Türkiye'de 70 ve 80'li yıllarda çocukların oynadığı oyuncaklar nelerdi?

İşte bazılarını 10 madde halinde sizler için derledik...

Bebekler: Bebekler çocukların en sevdiği oyuncaklardan biriydi. Genellikle yumuşak malzemelerden yapılmış ve bebek bezleri, saçlar ve giysilerle süslenmişti. Arabalar: Arabalar, çocukların en sevdikleri oyuncaklardan biriydi. Metal, plastik veya ahşap malzemelerden yapılırlar ve genellikle tekerlekleri ile hareket ederlerdi. Bloklar: Bloklar, çocukların yaratıcılıklarını geliştirdikleri ve inşa ettikleri yapılar için kullanabilecekleri ahşap veya plastik malzemelerden yapılmıştı. Puzzle: Puzzle, çocukların zeka gelişimine yardımcı olan bir oyuncaktı. Genellikle kartondan yapılmıştı ve farklı boyutlarda parçaları birleştirmek için kullanılırdı. Kuklalar: Kuklalar, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirdikleri oyuncaklardan biriydi. Kumaş, ahşap veya plastik malzemelerden yapılmış ve hareket ettirilebilirlerdi. Toplar: Toplar, çocukların en sevdikleri oyuncaklardan biriydi. Plastik, lastik veya deri malzemelerden yapılmış ve genellikle çeşitli boyutlarda ve renklerde bulunurdu. Robotlar: Robotlar, çocukların hayal güçlerini ve teknolojiye olan ilgilerini geliştirdikleri oyuncaklardan biriydi. Metal veya plastik malzemelerden yapılırlar ve hareket ettirilebilirlerdi. Silahlar: Silahlar, çocukların oynayabileceği ve hayal güçlerini kullanabileceği oyuncaklardan biriydi. Genellikle plastik veya ahşap malzemelerden yapılmıştı. Yapbozlar: Yapbozlar, çocukların zeka gelişimine yardımcı olan bir oyuncaktı. Genellikle kartondan yapılmış ve farklı boyutlarda ve zorluk seviyelerinde bulunurdu. Küpler: Küpler, çocukların yaratıcılıklarını geliştirdikleri oyuncaklardan biriydi. Ahşap, plastik veya kartondan yapılmış ve farklı şekil ve boyutlarda bulunurdu.

Ayrıca *Şair - yazar Sunay Akın’ın 20 yılda antikacılardan ve açık arttırmalardan edindiği ve 1700 ila 1990 yılları arasında dünyanın değişik kültürlerine ait