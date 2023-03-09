İşte bazılarını 10 madde halinde sizler için derledik...
- Bebekler: Bebekler çocukların en sevdiği oyuncaklardan biriydi. Genellikle yumuşak malzemelerden yapılmış ve bebek bezleri, saçlar ve giysilerle süslenmişti.
- Arabalar: Arabalar, çocukların en sevdikleri oyuncaklardan biriydi. Metal, plastik veya ahşap malzemelerden yapılırlar ve genellikle tekerlekleri ile hareket ederlerdi.
- Bloklar: Bloklar, çocukların yaratıcılıklarını geliştirdikleri ve inşa ettikleri yapılar için kullanabilecekleri ahşap veya plastik malzemelerden yapılmıştı.
- Puzzle: Puzzle, çocukların zeka gelişimine yardımcı olan bir oyuncaktı. Genellikle kartondan yapılmıştı ve farklı boyutlarda parçaları birleştirmek için kullanılırdı.
- Kuklalar: Kuklalar, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirdikleri oyuncaklardan biriydi. Kumaş, ahşap veya plastik malzemelerden yapılmış ve hareket ettirilebilirlerdi.
- Toplar: Toplar, çocukların en sevdikleri oyuncaklardan biriydi. Plastik, lastik veya deri malzemelerden yapılmış ve genellikle çeşitli boyutlarda ve renklerde bulunurdu.
- Robotlar: Robotlar, çocukların hayal güçlerini ve teknolojiye olan ilgilerini geliştirdikleri oyuncaklardan biriydi. Metal veya plastik malzemelerden yapılırlar ve hareket ettirilebilirlerdi.
- Silahlar: Silahlar, çocukların oynayabileceği ve hayal güçlerini kullanabileceği oyuncaklardan biriydi. Genellikle plastik veya ahşap malzemelerden yapılmıştı.
- Yapbozlar: Yapbozlar, çocukların zeka gelişimine yardımcı olan bir oyuncaktı. Genellikle kartondan yapılmış ve farklı boyutlarda ve zorluk seviyelerinde bulunurdu.
- Küpler: Küpler, çocukların yaratıcılıklarını geliştirdikleri oyuncaklardan biriydi. Ahşap, plastik veya kartondan yapılmış ve farklı şekil ve boyutlarda bulunurdu.
Ayrıca *Şair - yazar Sunay Akın’ın 20 yılda antikacılardan ve açık arttırmalardan edindiği ve 1700 ila 1990 yılları arasında dünyanın değişik kültürlerine ait
4000’den fazla oyuncağı sergilediği İstanbul Oyuncak Müzesi’nde çekilen fotoğrafları ekte görebilirsiniz.