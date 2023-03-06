Dünya dışı varlıklar, Dünya gezegeni dışında bulunan potansiyel canlı organizmalar veya akıllı varlıklar olarak tanımlanabilir. Dünya dışı varlıkların varlığı hakkında şu ana kadar somut bir kanıt bulunmamaktadır, ancak bilim adamları ve astronomlar, evrende milyarlarca galaksi ve gezegen olduğunu, bazılarının Dünya benzeri koşullara sahip olabileceğini düşünmektedir.

Astronomi, astrobiyoloji ve SETI (Akıllı Dünya Dışı Yaşam Arama Enstitüsü) gibi alanlarda araştırmalar yapılmaktadır. SETI gibi kurumlar, evrende akıllı yaşam formlarını aramak için radyo sinyallerini tarayan alıcılar kullanmaktadır.

Son yıllarda, Mars ve Europa gibi Güneş Sistemi'ndeki bazı gezegenlerde yaşam belirtileri olabileceği düşünülen keşifler yapılmıştır. Bu keşifler, Dünya dışı yaşamın var olma ihtimalini artırmaktadır. Ancak, hala net bir kanıt bulunmadığı için Dünya dışı varlıkların varlığına dair konu hala tartışılmaktadır.