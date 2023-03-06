Bedava elektrik üretilemez. Elektrik üretmek için enerji kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bu enerji kaynaklarına bağlı olarak elektrik üretimi için maliyetler ortaya çıkar. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları gibi bazı kaynaklar, maliyetlerini düşürdükleri için daha ucuz elektrik üretimine olanak tanır. Örneğin, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik enerji kaynakları, bu kategoride yer almaktadır. Bununla birlikte, bu kaynakların kurulumu, bakımı ve işletilmesi için yine de bir maliyet vardır. Dolayısıyla, bedava elektrik üretmek mümkün değildir.