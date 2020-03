Dukan diyeti listesi: Metabolizma hızlandıran & bağışıklık sistemini güçlendiren Dukan diyeti!

Çok fazla vakit kaybı yaşamaksızın hızlı zayıflamayı vaat olarak sunan Dukan diyeti her dönemde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Atak, seyir, koruma & güçlendirme evresi şeklinde dört ayrı aşamadan oluşarak kesin kilo verdiren Dukan diyeti nasıl yapılır? Uygulama usülüne bakıldığında hem karbonhidrat hem de yağ tüketiminin minum seviyeye indirip, protein tüketimi artırılarak gerçekleştirilen Dukan diyeti listesi...



Dukan Pierre isimli Fransız bir beslenme uzmanı tarafından geliştirilen Dukan diyeti, günümüzün koşullarının getirdiği zararlı beslenme alışkanlıklarından kaçınarak gerek sağlıklı gerekse hızlı zayıflamak arzusu içerisinde olan kimselerin ağırlıklı olarak yöneldiği kilo verme programlarındandır. Son birkaç yıl içerisinde fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişiler tarafından bir hayli tercih edilen Dukan diyeti, bu teknikle beslenenlere hiçbir şekilde açlık duygusu yaşatmaksızın, zayıflamanın getirdiği birtakım zorluklarını olabildiğince az boyuta getirerek kolay bir biçimde özellikle göbek ve basen çevresinde yağları eritmeyi vaat etmektedir. Tüm bunların yanı sıra Dukan diyeti; atak evresi, seyir evresi, koruma evresi ve güçlendirme evresi olmak üzere toplamda 4 aşamada yapıldığı için belirtilen kuralların her birine dikkatle uyulması gerekmektedir. Peki, uygulama esası incelendiğinde karbonhidrat ve yağın tüketim seviyesinin aşağı çekilmesinin yanı sıra protein tüketiminin artırılması gereken hızlı zayıflatan Dukan diyeti nasıl yapılır? Dümdüz ve fit vücuda sahip olma hayali kuran binlerce insanın başvurduğu en gözde diyet listelerinden biri olan ve harfiyen yerine getirilmesi halinde de son derece etkili sonuçlar gösteren Dukan diyeti listesi örneği...



HIZLI ZAYIFLATAN DUKAN DİYETİ NASIL YAPILIR?

1-)DUKAN ATAK AŞAMASI:



Kesin kilo vermenin kapılarını açan Dukan diyeti listesinin birinci aşaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı zayıflamanın dışında sağlıklı kilo vermenin yollarınıı arayan kişilerin bir hafta süresince yapması lazım gelen Atak aşamasında protein oranı açısından oldukça zengin besinleri tüketmek için gayret sarf etmelisiniz. Bununla beraber yüksek oranda protein içeren yemekleri hazırlarken gerek bitkisel gerekse hayvansal yağları ilave etmekten muhakkak kaçınmalısınız. Diğer yandan hızlı zayıflatan Dukan diyetinin Atak aşamasında, yemeklere hiçbir şekilde tuz katmamanız gerekmektedir.

Şayet kaç kilo verme hedefiniz varsa, belirlediğiniz rakam doğrultusunda atak aşamasını 1 yahut 10 gün süresince yerine getirebilirsiniz. Eğer ki, kilo verme hedefiniz 5 kilodan az olması durumunda en az 1 gün, 5 kilo vermek istiyorsanız 3 gün, 5 ila 10 kilo arasında hedeflediyseniz 5 gün, 10 ila 20 arasında bir rakama ulaşmak istiyorsanız 10 gün süresince atak aşamasından geçmelisiniz.



-Atak Aşamasında Tüketilebilen Gıdalar Nelerdir?

*Dana, sığır eti

*Beyaz et tavuk, hindi eti (derisiz)

*Sığır, dana cigeri

*Konservede bekletilen balıklar hariç tüm taze balıkları tüketebilirsin.

*1.5 kaşık yulaf kepeği

*Deniz canlıları (kabuklu)

*Yumurta (1 günde 2 tane)

*Koyun eti yasak kesinlikle yasak.

*Az yağlı süt ve süt ürünleri

Yemeklere tat vermek için kullanabileceğiniz soslar baharatlar: Sirke, hardal, baharatlar, bitkiler, soya sosu (az miktarda) sarımsak limon suyu şekersiz ketçap (az miktarda fruktoz içermeyen tatlandırıcılar kullanabilirsiniz.



2-)DUKAN SEYİR AŞAMASI:

Seyir aşamasına geçildiğinde diyet listenize bazı sebzelerin ilave edildiği görülmektedir. Seyir aşamasına katılan sebzeler ise; pancar, brokoli, enginar, kuşkonmaz, brüksel lahanası, lahana, havuç, salatalık ve patlıcan olarak belirtilmektedir. Bu aşamanın içeriğine bakıldığında, zayıflamak isteyenlerin vücudunda birikmiş olan fazla yağ tabakasından arınarak ideal kilosuna gelmesi beklenmektedir. Seyir aşamasının ne kadar uzun veya kısa olacağı bu kişilerin kilo vermek istediği rakama bağlı olarak farklılık göstermektedir. Konuya örnek ile açıklık getirilecek olursa, verilmek istenen her 1 kilo için 6 gün tavsiye edilmektedir. Özetle toplamda 10 kilo zayıflama hedefiniz varsa Dukan diyetinin seyir aşaması sizin için toplamda 2 ay boyunca devam edecektir. Tüm bunların yanı sıra seyir aşamasında gün içerisinde en az otuz dakika tempolu yürüyüş aktivitesinin yapılması lazım gelmektedir.

İki farklı günden oluşan seyir aşamasında, kilo vermek isteyen kimse bir gün süresince atak aşamasında bulunan besinleri tüketmektedir. Diğer gün de atak aşamasına ek olarak ilave edilen gıdaları tercih etmelidir. Özetle; ilk 5 gün saf protein diyeti sonraki 5 gün de protein ve sebze karışımı diyet uygulanabilmektedir.



-Seyir Aşamasında Tüketilebilen Gıdalar Nelerdir?

*Kereviz



*Domates



*Mantar



*Yeşil fasulye



*Soğan, pırasa, sarımsak



*Kabak



*Şalgam



*1 porsiyon havuç

*Günde 2 yemek kaşığı yulaf kepeği (zorunlu)

*Ispanak, marul, diğer yeşil yapraklı sebzeler



*Brokoli, karnabahar, lahana, Brüksel lahanası



*Dolmalık biber



*Kuşkonmaz



*Enginar



*Patlıcan



*Salatalık

-Bunlar haricinde başka bir sebze ya da meyveye izin yok. Salata veya yemek tavasına eklenecek 1 çay kaşığı yağ dışında herhangi bir yağa da izin verilmiyor.



3-)DUKAN GÜÇLENDİRME AŞAMASI:

Kişilerin fazla kilolarından kurtulmayı nihayet başardığı ve ideal kilo seviyesine gelmelerinin ardından kendilerini üçüncü yöntem olan güçlendirme aşaması beklemektedir. Güçlendirme aşamasına geçen kimseler, daha önceki atak ve seyir aşamalarında uyguladığı gibi her gün arzu ettiği ölçüde protein ve sebzeyi, yulaf kepeği ve su ile birlikte tüketebilmektedir. Öte taraftan güçlendirme aşamasının bir başka özelliği ise yasaklı listesinde bulunan kimi yiyecekler de tüketilebilmektedir. Hem atak hem de seyir aşamasındaki belirttiğimiz listedeki gıdaların yanı sıra aşağıdakiler de tercih edilebilmektedir.



-Güçlendirme Aşamasında Tüketilebilen Gıdalar Nelerdir?

*Et (kuzu eti haftada 1-2 kez)



*Kutlama öğünü (haftada 2 kez kutlama öğünü. İştah açıcı, ana yemek, tatlı)



*Protein günü (haftada 1 gün yalnızca proteinden oluşan gıdalar)



- Yulaf kepeği (günde 2,5 yemek kaşığı, zorunlu)

- Günde bir porsiyon meyve



- Ekmek (günde 2 dilim tam buğday ekmeği)



- Peynir (günde bir porsiyon peynir)



- Nişasta (haftada 1-2 porsiyon nişasta, 225 gram makarna veya diğer buğdaylar, mısır, fasulye, baklagiller, pilav veya patates)



4-)DUKAN KORUMA AŞAMASI:

Öncelikle ''atak aşamasında'' bedeninizin baştan aşağı dukan diyetine uygun forma sokmanızın akabinde ikinci ''seyir aşamasında'' kilo vermek üzere amaçladığınız kilonuza ulaştıktan ve üçüncü ''sağlamlaştırma aşamasında'' kaybetmiş olduğunuz tüm kiloları bedenimizin geri almasının önüne geçtikten ve son olarak ''koruma aşamasında'' da sırasıyla uyguladığınız ilk üç aşamayla beraber değiştirdiğiniz beslenme rutininizin kalıcı hale gelmesi hedeflenmektedir. Koruma aşamanda, esaslarına uygun hareket ederek yaptığınız dukan diyetinin ardından yeniden kilo almayı durdurmak ve kaybettiğiniz kiloyu sabit tutmaktadır. Bu aşamada ise, vermiş olduğunuz her 1 kilo için 5 gün güçlendirme evresinin uygulanması tavsiye edilmektedir. Örnek verilecek olursa, tüm bu süreçlerin sonunda 12 kilo verildiyse, güçlendirme evresi 60 gün süresince devam etmelidir.



-Koruma Aşaması Kuralları Nelerdir?

*Her gün en fazla 3 yemek kaşığı kadar yulaf kepeği yiyebilirsiniz.

*Her gün en az 20 dakika kadar yürüş yapmalısınız.

*Haftanın 1 günü diyet programındaki gibi sadece protein tüketmelisiniz.