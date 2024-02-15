CHP'li Halıcı, Hazine Arazi Dağıtımlarını Meclis Gündemine Taşıdı: "Suriyelilere mi Veriliyor?"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, bazı illerdeki Ticaret Odası Başkanlıklarına, hazine arazilerinin Birleşmiş Milletler fonu ile Suriyeli sığınmacılara verilmesi iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Halıcı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sunduğu soru önergesinde, söz konusu protokolün detayları ve uygulanma şekli hakkında açıklamalar istedi. İşte Halıcı'nın önergesinde yer alan bazı sorular:

Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında Suriyelileri kalıcı şekilde toprak sahibi yapmayı amaçlayan böyle bir proje bulunmakta mıdır? Varsa bunun içeriği ve imzalanan maddelerin ayrıntıları nelerdir? Bu protokol ne zaman kimler tarafından imzalanmıştır? Böyle bir proje yürütülmekteyse; bu proje hangi il ve bölgeleri kapsamaktadır? Şu ana kadar kaç sığınmacıya ne kadarlık hazine arazisi verilmiştir? Bundan sonra daha ne kadarlık hazine arazisi verilmesi planlanmaktadır? Cenevre Sözleşmesine göre coğrafi olarak Avrupa dışında mülteci statüsünde kimseyi almayan Türkiye'ye, hangi amaçlarla sığınmacılar getirilmektedir? Geri gönderilmesi gereken kişiler nasıl asli unsur olarak lanse edilmektedir? Türkiye çiftçisi maddi manevi birçok zorlukla üretim yapmaya çalışırken hazine arazilerini onlarla değerlendirmek yerine neden sığınmacılara halkın toprakları verilmektedir? Bahsi geçen proje kapsamında hibe alınmış mıdır? Varsa bu ne kadardır ve ne şekillerde kullanılmaktadır?

CHP'li Halıcı, bu soruların yanıtlarının Suriyeli sığınmacılara yönelik hazine arazi dağıtımları konusundaki şeffaflığı sağlayacağını belirterek, Meclis'in bu konuda aydınlatılmasını talep etti.