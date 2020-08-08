Birleşmiş Milletler tarafından 2019 yılı "International Year of Periodic Table of Chemical Elements " olarak belirlenmiştir. Hong Kong'da bulunan Po Leung Kuk adlı sosyal hizmetler kuruluşu tarafından BM'nin bu yılki temasına uygun olarak 2019 Uluslararası Kimyasal Elementler Periyodik Tablosu Sanat Tasarım Yarışması düzenlenmiştir.Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından duyurusu yapılan ve Hong Kong'da düzenlenen yarışmada ilimiz Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencimiz Emir Çağan Aydoğmuş dünya üçüncülüğü kazanmıştır. Ayrıca Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimiz Zeynep Nisa Kuntbilek, Defne Küçükçaylı, Selen Sayılı, Mehlika Kayahan ve Azranur Çetinkaya aynı yarışmada başarı sertifikaları kazanmıştır.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak ilimize yaşattıkları bu gurur nedeniyle Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik ediyoruz.Ömer Yılmaz