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AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNDE DÖRT PROJEMİZ KABUL EDİLDİ

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNDE DÖRT PROJEMİZ KABUL EDİLDİ
TÜRKİYE
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AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNDE DÖRT PROJEMİZ KABUL EDİLDİ
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) faaliyeti 2020 yılı teklif çağrısı kapsamında ilimizden 4 proje kabul edilmiştir.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığına sunulan 2080 adet proje teklifinden, uygunluk kriterlerini taşıyarak içerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde 383 adet proje teklifi, hibe desteği almaya hak kazanmıştır.
İlimizden Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eğirdir Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eğirdir Mavigöl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi hazırladıkları projeler ile hibe desteği kazanan okullarımız olmuştur.
Okullarımız tarafından hazırlanan projeler ilimizin eğitim-öğretim hizmetlerinin artırılmasına katkıda bulunarak proje alanlarında farkındalık oluşturacaktır. Okullarımıza, kabul edilen projeler kapsamında 173.553,00 avro destek sağlanacaktır. Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak ilimize yaşattıkları bu gurur nedeniyle okullarımızın proje ekiplerini ve yöneticilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Isparta MEM

Görüntünün olası içeriği: şunu diyen bir yazı 'ISPARTA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERASMUS+ PROGRAMIMESL EKİ ÖĞRENİCİVE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (KA102) 2020 KABUL EDİLEN PROJELERİMİZ 28.826,00 45.405,00 PROJEKONUSU CNC TEZGAH İLERİ TEKNİKLER MOBILYA ÜRETİMSTAJLARI 49.779,00 GLUTENSİZBESLENME AVRUPADAN 49.543,00 AB'DE UYGULAMALARİSTAJI YALVAÇ TEKNİK ANADOLU LİSESİ HİZMET MESLEKK YÜREKL TESİNİN LİSESİ EĞİRDİR AKŞEMSEDDİN MESLEKİ ANADOLU LİSESİ TOPLAM BÜTÇE (AVRO) 173.553,00 EĞİRDİRMAVİGÖL TEKNİK ANADOLU İSESİ https://isparta.meb.gov.tr'
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