Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) faaliyeti 2020 yılı teklif çağrısı kapsamında ilimizden 4 proje kabul edilmiştir.Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığına sunulan 2080 adet proje teklifinden, uygunluk kriterlerini taşıyarak içerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde 383 adet proje teklifi, hibe desteği almaya hak kazanmıştır.İlimizden Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eğirdir Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eğirdir Mavigöl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi hazırladıkları projeler ile hibe desteği kazanan okullarımız olmuştur.Okullarımız tarafından hazırlanan projeler ilimizin eğitim-öğretim hizmetlerinin artırılmasına katkıda bulunarak proje alanlarında farkındalık oluşturacaktır. Okullarımıza, kabul edilen projeler kapsamında 173.553,00 avro destek sağlanacaktır. Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak ilimize yaşattıkları bu gurur nedeniyle okullarımızın proje ekiplerini ve yöneticilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.Kaynak: Isparta MEM