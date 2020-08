HER TÜRLÜ MÜDAHALEYİ

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta Işıkkent, Batıkent, Binbirevler ve Hızırbey Mahallelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara daha hızlı müdahale amacıyla Işıkkent Mahallesine İtfaiye Müdürlüğü Gurup Amirliği kurulduğunu ve hizmete başladığını söyledi.Işıkkent Mahallesi İtfaiye Gurup Amirliğinin hizmete girmesiyle dolayısıyla merkezde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’da 60 itfaiye personeliyle hizmet verildiğini kaydetti.Işıkkent İtfaiye Gurup Amirliği ile birlikte bölgede meydana gelebilecek yangın ve diğer olumsuzluklara anında müdahale edebilme amacında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Merkez ile birlikte Yenice, Davraz Mahallesi itfaiye noktalarının bulunduğunu Işıkkent ile bu sayının 4’e çıktığını belirtti.Işıkkent Mahallesi ve civarının geniş bir nüfus yoğunluğuna sahip olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, “İtfaiye denince vatandaşlarımız sadece yangına müdahale eden bir birim olarak bizleri biliyor. Aslında itfaiye vatandaşlarımızın zor durumda kaldığı her anda yanında oluyor. Sadece yangın değil, suda boğulmalara karşı su altı arama kurtarma timimiz de var. Bölgede önemli bir dalgıç ekibine sahibiz. İş kazalarına, trafik kazalarına da gidiyoruz. Çatıda kalan bir kediyi kurtarmaya da gidiyoruz. Baca yangınları yaşanmaması için baca temizliklerine de gidiyoruz. Anahtarını kaybeden vatandaşımızın kapısını açmak içeri girmesi için de yardımcı oluyoruz. Sadece Isparta merkez değil, ilçe, belde ve köylerimize de yetişebilecek şekilde destek sağlıyoruz. Kapalı otoparkta meydana gelebilecek bir yangına müdahale edebilecek gücümüz var. Her türlü altyapımız oluşmuş durumda” dedi.28 metre uzunluğunda merdivene sahip itfaiye araçlarına sahip olduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen yeni itfaiye aracıyla ilgili de müjde verdi. Başdeğirmen, “Yeni aracımız gümrüğe geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği 44 metre merdiveni olan itfaiye aracımız hazırlanmakta. Yakın zamanda bu bölgede olmayan ve birçok yere hizmet edebilecek bir araca sahip olacağız. 15 kata kadar olan binalara müdahale edilebilecek. Şu anki imkanlarla itfaiye aracımız 7.kata kadar müdahale edebiliyor. 8.kattan sonra oluşacak yangın ve diğer olumsuzluklara müdahale şansımız yoktu, bundan sonra 15 katlı bir binaya müdahale edebilecek bir durumdayız. Bu önemli. Allah o zor günleri göstermesin, yaşatmasın. Ne bir yangın olsun buradaki bir araç çıksın, ne de başka bir olay olsun. Burada bir amacımız var, biz tedbirimizi alalım, Allah’a emanet edelim. Tedbiri elden bırakmamak lazım” görüşlerinde bulundu.Yetişmiş, altyapısı çok sağlam bir ekibin bulunduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu işi bilen, tecrübe sahibi bir ekibin burada olması çok önemli. Kabiliyetli, kalifiyeli bir ekibimiz var, bundan dolayı da övünüyoruz. Şehir merkezinde yangına müdahalede 5 dakikayı geçen bir süre yok. Bu süreyi şimdi çok daha aza indirme çabamız var. Zor durumda olan bir insana 5 dakika 50 dakika gibi geliyor. 4 dakikada ulaştığımız yerlerde dahi vatandaşlarımız ‘nerede kaldınız’ diyor. 3,4,5 mahalle aşıyoruz. İnsanlarımız böyle zorlu bir anda o heyecan, telaş, korku daha çabuk onların yanında olmamızı gerektiriyor. Bizde Isparta Belediyesi olarak bunun altyapılarını sürekli yeniliyoruz. Her hangi bir afet durumunda da her türlü müdahaleyi ve mücadeleyi verebilecek bir güce sahibiz. Allah muhtaç etmesin ancak bunları da eksik etmesin, elimizden gelen her türlü çalışmayı yapabilecek bir kabiliyette olduğumuzu da vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Yüce Rabbim her hangi bir olumsuz olayla bizi karşılaştırmasın” ifadelerinde bulundu.Işıkkent Mahallesi Muhtarı İbrahim Çil, Batıkent Mahallesi Muhtarı Ahmet Çığrı ve Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık’ta, Işıkkent Mahallesi İtfaiye Gurup Amirliğinin hizmete girmesi dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi.Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık, “Sayın Başkanım yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. İnşallah yangın, kaza, afet ve diğer olumsuzluklar başımıza gelmesin. Yapmış olduğunuz bu hizmete, bu güzelliğe mahalle sakinlerimiz adına sonsuz teşekkürler ediyoruz. Başarılar diliyoruz” dedi.Bu bölgedeki mahallelerin merkeze uzak kaldığını dile getiren Işıkkent Mahallesi Muhtarı İbrahim Çil, “Bu gurup amirliği mahallemize ve bölgemize güzel bir kazanım oldu. Bizim için bir sorunu bertaraf ettiniz. Sayın başkanım bundan ve diğer hizmetleriniz için mahalle sakinlerim ve şahsım adına teşekkür ederim, Allah kolaylıklar versin, Allah muhtaç etmesin inşallah” dedi.Konuşmaların ardından yapılan duayla birlikte Işıkkent Mahallesi İtfaiye Gurup Amirliği hizmete başladı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindekiler daha sonra merkezde incelemelerde bulundu, personellerin dinlenme ve diğer yaşam alanlarını gezdi. Başkan Başdeğirmen ayrıca merkezde bulunan deftere duygularını yazdı.‘Çok değerli mesai arkadaşlarım’ diyerek başladığı notta Başkan Başdeğirmen, “Bugün şehrimize daha iyi hizmet verebilmek için yeni bir itfaiye gurup amirliği açmak sebebiyle beraberiz. Amacımız hadiselere en kısa zamanda müdahale edebilmek can ve mal kaybını sıfıra indirmektir. İşiniz kolay değil, en zor şartlarda vazife yapıyorsunuz. Yangın ve en zor zamanlarımızda vatandaşlarımızın hizmetine sizler koşuyorsunuz. Allah kolaylık versin, işinizi rast götürsün. Sizin iş yapacağınız hiçbir işi de yaşatmasın” şeklinde duygularını paylaştı.