Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kafeler Bölgesini Dolaştı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bugün Kafeler Bölgesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Hem esnaflarla hem de vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak, samimi bir atmosferde iletişim kuran Başkan Başdeğirmen, ziyaretin ardından bir açıklama yaptı.Başkan Başdeğirmen, "Güleryüzleri, hoş sohbetleri ve güzel dilekleriyle bizleri mutlu eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğin Şehri Isparta'mızı hep birlikte çok daha güzel yarınlara taşımaya kararlıyız. Teşekkürler Isparta, bu birlik ve dayanışma ruhuyla daha nice başarılara ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Başdeğirmen'in bu tür saha ziyaretleri, şehirdeki esnafla ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak şehrin ihtiyaçlarına daha yakından odaklanmayı amaçlıyor.