Atakan Yazgan, Ispartaspor Maçında Taraftarlarla Buluştu: Coşkuyla Karşılandı

Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan, bugün CHP İl Örgütü Yöneticileri, Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ve Hasan Büyükçam ile birlikte Ispartaspor maçına gittiler. Stada yürüyerek geçen Yazgan; vatandaşların ve Gülkentliler taraftar grubunun da katılmasıyla kalabalık bir taraftar grubuyla stada giriş yaptı. Taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Yazgan, maç boyunca takıma destek verirken, tribünlerin en renkli ve heyecanlı anlarından birine tanıklık etti.Taraftarlar, Atakan Yazgan’ı “Efsane Başkan”, “Atakan Başkan Buraya”, “Yazgan Başkan Isparta Şampiyon” gibi tezahüratlarla coşkuyla karşıladılar. Tribünlerde yankılanan tezahüratlar, Yazgan’ın takıma ve taraftarlara verdiği destek için bir teşekkür niteliği taşıdı.Atakan Yazgan, taraftarlarla birlikte maçı izlerken büyük ilgi gördü. Tribündeki taraftarlar, Yazgan’a özel olarak hazırladıkları atkı ve çiçekle tezahüratlarını daha da coşkulu hale getirdiler. Taraftarların gösterdiği ilgi ve sevgi karşısında duygulanan Yazgan, tribünlerdeki dostane atmosferi ve takım sevgisini bir kez daha tüm kalbiyle hissetti.Maç sonrasında taraftarlarla birlikte fotoğraf çektiren Atakan Yazgan, taraftarlarla samimi bir şekilde sohbet etti ve birlikte coşkulu anlar yaşadı.Atakan Yazgan’ın Ispartaspor maçına katılımı, siyasi arenadan bağımsız olarak, sporun birleştirici gücünü ve toplumsal dayanışmayı vurguladı. Yazgan, tribündeki taraftarlarla birlikte yaşadığı bu coşkulu anları unutulmaz kıldı.Yazgan ayrıca kısa bir röportaj vererek şunları söyledi; “Bugün günlerden Ispartaspor! Statta muazzam bir seyircimiz var. Tabii biz bu takımı çok büyük zorluklarla 2. Lige çıkarttık. Yönetim olarak bu başarıyı Ispartamıza hediye ettik. Çok fazla talepte bulunmamıza rağmen bir türlü bu konuda hamle yapılmadı. Göreve geldiğimizde ilk işimiz altyapıyı düzeltmek ve geliştirmek olacak. Futbolda şöyle bir tabir vardır: Şampiyonluk altyapı getirmez, altyapı şampiyonluk getirir! Bizi büyük bir coşkuyla karşılayan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum” diyerek stattan ayrıldı.