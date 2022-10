Başkan Tural’dan ITSO ve

Borsa’ya hayırlı olsun ziyareti

BİZLER KARDEŞ KURULUŞUZ

KAZANAN ISPARTA OLSUN DİYORUZ

GÜZEL PROJELERLE ISPARTA’NIN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, beraberinde oda başkanlarıyla birlikte Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ve Isparta Ticaret Borsası’nın (ITB) seçilen başkan ve yönetimlerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.ITSO ve ITB’de seçim sürecinin tamamlanmasını ardından IESOB Başkanı Ahmet Tural, esnaf odalarının başkanlarıyla birlikte yeni seçilen başkan ve yönetimlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. ITSO Başkanı Metin Çelik ve yönetimi ile Meclis Başkanı Erhan Kader ve üyelere başarılar dileyen Başkan Tural “2022 yılında bizler oda, birlik, federasyon ve konfederasyon seçimlerini tamamladık. Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası da seçimlerini tamamladılar. İlimizde yapılan bu seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Büyük bir olgunlukla seçimler geçekleştirilmiş olup kazananın Isparta olduğu bir süreç yaşadık. Isparta’nın meslek odaları, sivil toplum kuruluşları olarak birlik bütünlük içinde hem üyelerimizin hem ilimizin kalkınması için işbirliği ve ortak akılla, Isparta’yı bir adım ileri götürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Başkanımızın nezdinde yönetimine Meclis Başkanımıza ve üyelerine başarılar dilerim. Hayrı uğurlu olsun” dedi.Birlik Başkanı Tural’a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden ITSO Başkanı Metin Çelik “Seçim sürecimizi Isparta’ya yakışır şekilde bahar şenliği tadında yaşadık. Kaybeden yoktur. Kazanan Isparta’dır. Esnaf Odaları Birliği ve ITSO her zaman kardeş kuruluşlardır. Isparta için yapılacak her işte el ele birlikte güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Diyaloğumuz her zaman olacaktır” diye konuştu.Ticaret Borsası’nı da ziyaret eden Birlik Başkanı Ahmet Tural, Başkan Hüdai Şahin ve yönetimiyle Meclis Başkanı Nevzat Demirel’e ve üyelere başarılar diledi. Başkan Tural “ Seçimler ilimize hayırlı olsun. Şahsınızda tüm seçilen arkadaşlara başarılar diliyorum. İlimizde seçimleri olgunlukla gerçekleştirdik. Kazanan her zaman Isparta olsun diyoruz. İlimiziz hep birlikte gelişmesi ilerlemesi için çalışmalar yürüteceğimize inancımız tamdır” açıklamasında bulundu.ITB Başkanı Hüdai Şahin de “2022 Isparta için seçim yılı oldu. Bizlerin yola çıkış amacı Isparta’ya hizmet. Sloganımız Kazanan Isparta olsun idi. Tüm sivil toplum kuruluşları bu görüşte birleştikten sonra Ispartamıza Allah’ın izniyle hak ettiği yeri alması için gerekenler yapılacak. Birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim bakış açımız bu. Şu anda bir alışma, adaptasyon sürecindeyiz. Bu süre geçtikten sonra çok güzel projelerle Isparta halkının karşına çıkacağız. Sizlere nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim” dedi.Ziyaretler iyi dilek temennileriyle son buldu.