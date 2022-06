Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Dere Mahallesinde yapımı tamamlanan ve ismi Gül Kokulu Çınarlar Vefa Konağı olarak belirlenen Yaşlı Destek Merkezinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarla bir araya geldi. 7’den 70’e herkesin yanında olmak, varsa sorunlarını çözmek, daha mutlu hayat sürebilmeleri için uğraş verdiklerini belirten Başdeğirmen, “Sizler bizim değerlerimizsiniz. Birçok şeyi sizlerden gördük, öğrendik ve devam ettiriyoruz” dedi.Isparta Belediyesi tarafından Dere Mahallesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte 350 metrekare kapalı alan ve 2000 metrekare açık alanda ihtiyaç sahibi 400 yaşlının korunması ve desteklenmesi ile psiko-sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda veya merkezde gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla kurduğu ve adını Gül Kokulu Çınarlar Vefa Konağı olarak belirlediği Yaşlı Destek Merkezi (YADES) faaliyete geçti. Sabah kahvaltısında bir araya gelen 65 yaş ve üstü vatandaşların merkezde Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince rutin sağlık kontrolleri, tansiyon, şeker ölçümleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar ardından merkezde akranlarıyla sohbet ediyor, sporlarını yapıyor ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçiriyorlar.Belediye Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e merkezle ve yaptıkları sağlık çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Güven, “Yaşlılarımızı burada sosyalleştiriyoruz hem de sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de merkezde 65 yaş ve üstü vatandaşlarla bir araya geldi, onlarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Vatandaşlar, “Bizi düşünmüşsün, çok teşekkür ederiz. Pandemi sürecinde evde tek başımıza kalmıştık, şimdi ise burada bir dostluğumuz oluştu. Burada bize çok güzel bakıyorlar, ilgileniyorlar. Yaptığınız her hizmet çok güzel, her çalışmanızda bizlere yer veriyorsunuz. Evlatlarım işleri gereği şehir dışındalar, özellikle pandemi sürecinde zor günler geçirdim, yalnız kaldım. Bugün bunu yaptınız ya duydum ya hep dua ediyorum. Böyle yerlere ihtiyaç varmış” dediler.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise 65 yaş ve üstü vatandaşları merkezde görmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Dostluk samimiyet içerisinde bir aradasınız. Önemli olan memnuniyetiniz. Güzel vakit geçirmeniz bizleri mutlu ediyor. Sizleri şehrimizin güzelliklerini görmeye de götüreceğiz. Güzel sözlerinizi duymak mutlu ediyor. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerinde bulundu.Sağlık İşleri Müdürlüğü personeline yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizlerin muayene yapabilme, ilaç yazabilme kabiliyetimizin olması, buraya gelen büyüklerimizin her türlü ihtiyacını karşılayabilmemiz çok güzel. Çok daha fazlasını ve güzelini yapmak için çalışacağız. 7’den 70’e herkesin yanında olmak, varsa sorunlarını çözmek, daha mutlu hayat sürebilmesi için uğraş veriyoruz. Bu merkezimizi en kısa zamanda büyüteceğiz. Bugün büyüklerimizi burada görmek, bir arada olmak ve mutluluğunuzu görmek bizleri çok sevindirdi. Burası yapılırken çok geldim gittim ancak içerisinde siz olmadan hiçbir şeye benzemiyordu. İnsanlarımızın sağlığı en önemli şey. Sağlıklı, huzurlu olabilmeniz için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Allah’ım sizlere sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömürler versin. Sizler bizim değerlerimizsiniz. Birçok şeyi sizlerden gördük, öğrendik ve devam ettiriyoruz. Evlatlarınız sizlere güzel bakıyordur. Evlatlarınızın, ailenizin yerine geçmemiz mümkün değil. Ancak evlatlarınız işe gidiyor, gittiği zaman sizler evlerinizde yalnız kalıyorsunuz. Bizlerde bu hizmetle birlikte sizleri burada bir araya getiriyoruz. Yüce Rabbim’e dua ediyorum, bizlere böyle hizmetleri yapmayı nasip etti” dedi.