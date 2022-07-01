Isparta Müftülüğü tarafından "Koruyucu Aile Olmak" konulu panel düzenlendi.29 Haziran Çarşamba günü Isparta Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapılan panele İl Müftüsü Bayram Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, kurum idarecileri, koruyucu aileler ve din görevlileri katıldı.Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Asr-ı saadetten örneklerle koruyucu aile ve evlat edinmenin önemine değinen Müftü Şahin, "Yüce dinimiz İslam, yetimlerin ruhen, bedenen ve ekonomik olarak sağlıklı bir ortamda gelişmeleri için tüm önlemleri ciddi ve sistemli bir şekilde almıştır. Kur’an-ı Kerim, yetimlerin korunup gözetilmesini, Hz. Peygamber’in (s.a.s) şahsında bir görev olarak vermiştir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.), bir yetim olarak ilahi koruma altında olduğunu hatırlatan Rabbimiz 'Öyleyse sen de yetimi sakın ezme, kahretme! buyurmaktadır” ifadelerini kaydetti.İl Müdürü Kütük ise koruyucu aile olmanın aynı zamanda bir ibadet olduğunu, Hz. Peygamber’in (s.a.s) bu konuda rol model olduğunu ifade etti. Panelistlerden İl Vaizi Şaban Yılmaz, "Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Aile," Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri Ümmü Altınkaynak ve Gözde Büyüksamancı ise koruyucu aile konusunun resmi ve hukuki boyutlarıya ilgili bilgiler verdi.Seminer, koruyucu aile konusunda tecrübelerini, duygu ve düşüncelerini paylaşan ailelerle yapılan karşılıklı soru ve cevabın ardından sona erdi.ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ