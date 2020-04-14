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Bakan ilave tedbirleri açıkladı: 64 milyon lira aktarıldı

Bakan ilave tedbirleri açıkladı: 64 milyon lira aktarıldı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 14.04.2020 18:25
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Bakan ilave tedbirleri açıkladı: 64 milyon lira aktarıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Koronavirüsle mücadele kapsamında huzurevlerimize 64.000.000 TL ödenek gönderdik.” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 Pandemisi kapsamında huzurevlerinde alınan ilave tedbirleri açıkladı.

COVID-19 pandemisinin, özellikle belli bir yaş grubunu ve bağışıklığı düşük, tıbbi literatürde “kırılgan” olarak adlandırılan grubu hedef aldığını hatırlatan Bakan Selçuk; “COVID-19’un yayılma hızından ötürü, huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri gibi büyüklerimizin toplu olarak yaşadıkları kurumsal alanları yakından takip ediyoruz.” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık örgütü tarafından önerilen hijyen kuralları ile sosyal izolasyon gibi en temel tedbirleri personel ve huzurevinde kalan yaşlılar için uyguladıklarını belirten Selçuk, sıklıkla ateş takibinin yapılması gibi her türlü koruyucu önleyici çalışmayı tüm kuruluşlarda hızla uyguladıklarını anımsattı. Selçuk; “Huzurevlerinde büyüklerimizin sadece ateşe ölçümlerini yapmıyoruz; hipotermiye (36 derece altındaki vücut ısısına) da özellikle dikkat ediyoruz. Takip formlarımızda solunum sayısı da takip ettiğimiz parametreler arasında” şeklinde konuştu.

Kuruluşta kalan tüm yaşlılar için maske temin ettiklerini, yaşanan süreç boyunca tüm personelin maske kullanması zorunluluğu olduğunu da hatırlatan Selçuk; “Bulaş riskinin en aza indirilmesi amacıyla; temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve ilaçlar ile diğer özel malzeme alımları için huzurevlerimize 64.000.000 TL ödenek gönderdik.” diye konuştu.

Ülke genelindeki huzurevlerinde kişisel korucuyu donanımlar ile dezenfekte için gerekli tüm ürün envanterini Aile Bilgi Sistemi’ndeki bir yazılım ile takip ettiklerini de kaydeden Bakan Selçuk; “Tüm kuruluşlarımızda en az üç ay yetecek kadar kişisel koruyucu, temizlik ve dezenfektan ürünlerini tedarik etmiş durumdayız.” dedi.

HUZUREVİ ÇALIŞANLARI 28 MARTTAN BU YANA SABİT VARDİYA USULÜ İLE ÇALIŞIYOR

Huzurevlerinde ilk tedbirleri 07 Ocak 2020 itibariyle uygulamaya başladıklarını hatırlatan Selçuk, Umre’den dönen yaşlıları özel donanımlı ev tipi sosyal hizmet kuruluşunda 14 gün boyunca karantinada tutmak, özel-resmî tüm huzurevlerinde 14 günlük sabit vardiya uygulamasını hayata geçirmek de dahil olmak üzere tüm koruyucu önleyici tedbirleri bugüne kadar hızla yürüttüklerini kaydetti.

Bakan Selçuk, tüm kuruluşlarda tertip ve nakillerin tamamen durdurduklarını da hatırlattı.

“YAKINLARININ YAKINDA İZİNLİ KALAN YAŞLILARIMIZDAN HUZUREVİ ÜCRETİ ALINMAYACAK”

Öte yandan, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, huzurevlerinde kalan yaşlılarımızdan bazılarının bu süreci yakınlarının yanında geçirmek isteğini belirterek; “Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılarımızdan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak.” diye konuştu.
 
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