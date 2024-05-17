Ayazmana Mesireliği Yeni Yüzüyle Vatandaşların Kullanımına Hazırlandı

Isparta’nın önemli mesirelik alanlarından biri olan Ayazmana Mesireliği, kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla vatandaşların kullanımına yeniden sunuluyor. Mesirelik alanda yapılan yenilemeler kapsamında giriş takı başta olmak üzere birçok alanda düzenlemeler gerçekleştirildi.

Uzun yıllar önce inşa edilen ve zamanla yıpranan giriş takında yapılan incelemeler sonucu iç kısmında çatlaklar tespit edilmişti. Bu durumu dikkate alan Isparta Belediyesi, mart ayında giriş takının yıkımını gerçekleştirdi ve daha modern bir giriş takı inşasına başladı. Yeni giriş takının iç bölümü betonarme olacak şekilde tasarlanırken, dış cephesi köfke taşı ile kaplanacak. Çalışmaların haziran ayı ortasında tamamlanması planlanıyor.

Ayazmana Mesireliği'nde gerçekleştirilen diğer yenileme çalışmaları ise şu şekilde:

İki havuzun çevresi begonit taşlarla kaplandı ve aydınlatma sistemleri yenilendi.

Havuzların üst kısmı ile piknik alanı arasında kalan yolda begonit taş çalışması yapıldı.

Mesirelik alandaki taş duvarlar tamir edildi.

Alan genelinde zemin düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları ile piknik alanlarının yenilenmesi tamamlandı.