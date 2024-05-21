Roman Reigns’e Benzeyen Genç Türk: Emin Sertsoy

Dünyaca ünlü aktör ve WWE yıldızı Roman Reigns’e benzerliğiyle dikkat çeken Emin Sertsoy, Antalyalı genç bir yetenek. 28 yaşındaki Sertsoy, benzerliğinin farkında olduğunu ve çevresindekiler tarafından da sıkça bu yönde yorumlar aldığını belirtti.Emin Sertsoy, eğitim hayatında oldukça başarılı bir yol izledi. Meslek lisesinde elektrik elektronik bölümünden mezun olduktan sonra, Akdeniz Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümüne girdi. Bununla yetinmeyen Sertsoy, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü de kazandı. Şimdi ise, hedeflerine bir yenisini ekleyerek tekrar üniversite sınavına hazırlanıyor.Antalya’da yaşayan Emin Sertsoy, kendisini tanıyanlar ve yoldan geçenler tarafından Roman Reigns’e olan benzerliğiyle sık sık durduruluyor. Sertsoy, “Yani önceden ben benzediğimin farkındaydım, benzeten de olmuştu. Ancak bu kadar ilgi göreceğimi tahmin etmemiştim” diyor.Emin Sertsoy’un bu benzerliği, hem sosyal çevresinde hem de sosyal medyada büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle güler yüzü ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Sertsoy, bu durumun kendisi için ilginç bir deneyim olduğunu ifade ediyor.Sertsoy, eğitim hayatındaki başarısının yanı sıra, kendisini daha da geliştirmek ve yeni hedeflere ulaşmak için çaba gösteriyor. Antalya’da başlayan hayat yolculuğu, belki de onu uluslararası platformlarda tanınan bir isim haline getirebilir.Genç yaşına rağmen birçok başarıya imza atan Emin Sertsoy, Roman Reigns’e olan benzerliğiyle de Türkiye’nin gündeminde olmaya devam edecek gibi görünüyor.