ITSO’da Melek Yatırımcılık Semineri: Girişimcilere ve Yatırımcılara Fırsatlar Anlatıldı Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Göller Bölgesi Teknokenti ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen "Melek Yatırımcılık Semineri" girişimci ve yatırımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Seminerde gelecekte kurulması muhtemel melek yatırım ağları ve iş dünyasına getirdiği fırsatlar detaylı şekilde ele alındı.

Yerel iş dünyasını güçlendirmek ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Serdal Terzi, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Çukurova Yatırım Platformu Kurucu Ortağı Nuri Murat Avcı, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ve Girişim Ekosistemi Geliştirme Derneği Başkanı Onur Akar katıldı.

Rektör Yazıcı: Katma Değerli Girişimler Hayata Geçirilmeli

Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, bölgede alternatif finansman yöntemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, ekonominin hızlı gelişimine katkı sağlayacak adımların atılması gerektiğini vurguladı. Yazıcı, daha fazla katma değerli üretimin önemine dikkat çekerek, Isparta ve Antalya bölgesinde katma değerli girişimlerin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Çelik: Kentin Rekabet Gücü Artacak

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, melek yatırım ağlarının şehir için sağlayacağı fırsatları anlattı. Çelik, melek yatırımcıların finansal kaynaklarının yanı sıra deneyim, endüstri bilgisi ve iş bağlantılarını da şirketlere sunarak yerel girişimcilik ekosistemini güçlendireceğini belirtti. Bu ağların, Isparta’daki istihdam seviyelerini artıracağını ve şehrin teknolojik gelişimine katkıda bulunacağını ifade etti.

Güler: Stratejik Sektörler Belirlendi

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, ajansın belirlediği tıbbi aromatik bitkiler, ekoturizm ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek olmak üzere üç temel stratejik sektörü vurguladı.

Terzi: Melek Yatırım Mekanizması Kurulmalı

Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Serdal Terzi, Isparta'nın girişimcilik ekosistemindeki eksikliklere dikkat çekerek, melek yatırım mekanizması ve girişim sermaye fonu mekanizmasının acil bir şekilde oluşturulması gerektiğini belirtti. Terzi, bölgedeki sanayicilerin melek yatırımcı olmaya istekli olduklarını söyledi.

Seminerin Kapanışı

Girişim Ekosistemi Geliştirme Derneği Başkanı Onur Akar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde, Çukurova Yatırım Platformu Kurucu Ortağı Nuri Murat Avcı, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ve Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, melek yatırımcılığın iş dünyasına sağladığı fırsatları ve yapılan çalışmaları paylaştı. Seminer, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Bu etkinlikle birlikte, kentteki girişimcilerin ve şirketlerin daha fazla desteklenmesi ve büyümesi hedefleniyor.