BAKSİFED GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI IGSİAD EV SAHİPLİĞİNDE ISPARTA YAPILDI

Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) ev sahipliğinde Isparta Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. BAKSİFED Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısına; Isparta Belediye Başkan V. Uğur BÜYÜKÇULCU, İl Defterdarı Osman KOÇAŞ, ITSO Başkanı Metin ÇELİK, ITSO Yönetim Kurulu Üyesi Onur YALÇINKAYA, ITB Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai ŞAHİN, TKDK İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman GÜLCÜ ve BAKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Öznur PARMAKSIZ katıldılar.



Antalya, Isparta, Burdur bölgesi ve yakın çevresinde faaliyet gösteren Batı Akdeniz İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) üyesi, ANSİAD, ANTGİAD, ASBİAD, ALSİAD, ANTİKAD, AGİDER, BUSİAD, IGSİAD, KONYSİAD, MASİAD, KEMİAD, OSİAD, TÜSİAD ve YÖRSİAD yönetim kurulu başkanlarının ve üyelerinin yer aldığı toplantıda gündeme geçilmeden önce IGSİAD Başkanı Kubilay KAPI, açılış konuşmasının ardından protokol üyelerine söz verdi.

Kapı, açılış konuşmasında; “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti topraklarında her iş insanının kendisine borç bilmesi gereken esas konu “Türkiye’ye Ekonomik, Sosyal, Kültürel, kısacası her anlamda katkı sağlamaktır. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok STK gibi IGSİAD'da önce yerel sonra ulusal anlamda başta ekonomiye, istihdama ve üretime katkı sağlamayı amaç olarak belirlemiştir. Birlikten kuvvet doğar ilkesini benimsemiş bir STK olarak her dönem olduğu gibi bu dönemde aynı yolda ilerleyeceğiz. Bu yüzden BAKSİFED çatısı altında uyum içinde çalışmayı ve ortak projelerde yer almayı gönülden temenni ediyoruz”. dedi.



BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah ERDOĞAN; yönetim kuruluna organizasyon için teşekkür ederek başladığı konuşmasında toplantıya katılan protokole ve IGSİAD’a bu güne kadar başkanlık yapmış emeği geçmiş diğer başkanlarımızı da burada görmekten mutlu oldum diyerek ayrıca teşekkür etti. Toplantıya katılan misafirlere Batı Akdeniz İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yapısı hakkında bilgiler verdi.



“Dünya’daki Karbon Ayak İzini Azaltmak İçin Kadın Ayak İzini Arttırmamız Lazım”

TÜRKONFED’in en önem verdiği konulardan birinin “İş Dünyasında Kadın” olduğunu söyleyen BAKSİFED Başkanı Erdoğan bizim derneklerimizde ve federasyonlarımızda %30 kadın kotası var yani üyelerimizin %30’nun kadın olmasını, sadece üye olmalarını değil yönetim kadrolarında yer almalarını çok önemsiyoruz. Nüfusumuzun %50’sini kadınlar oluşturuyor dolayısıyla aynı oranda temsil edilmelerini istiyoruz. Sadece iş dünyasında değil siyasette, ticarette, toplumun her alanında kadınların yer alması için gayret ediyoruz. Yeşil Dönüşüm adı altında çevre ile ilgili katıldığım bir toplantıda kadın bir başkanımız “Dünya’daki karbon ayak izini azaltmak için kadın ayak izini arttırmamız lazım” demişti. Bu söz gerçekten çok önemli bir sözdü ve bende katıldığım her toplantıda söylemeye çalışıyorum dedi.

“İş Dünyasının “Finansa Erişim” En Önemli Sorunu Haline Gelmiştir”.

Erdoğan konuşmasına şu şekilde devam etti; Cumhuriyet tarihimizde ilk kez yaşadığımız 2. Tur seçimlerini büyük bir olgunlukla tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve 28. Dönem milletvekillerimizi gönülden kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında kurulan hükümetimizin, aldığı bu yetkiyi ülke kalkınması ve refahı için en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyoruz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın Rasyonel Ekonomi politikalarına geri dönüleceğini belirtmesini memnuniyetle karşıladık. Yine sayın bakanımızın Enflasyonla mücadele, öngörülebilirlik ve cari açığın hayati önem taşıdığını belirten açıklamaları iş dünyasını umutlandırmıştır. Dünyadaki enerji fiyatlarının düşüşünü fırsat bilerek daha fazla üretip enflasyonu aşağı çekebilir, daha fazla ihracat ve turizm geliri ile cari açığı azaltabiliriz. Bir an önce vatandaşlarımızın tasarruflarını Döviz ve Altın cinsinde düşünmeyi bırakarak TÜRK LİRASI’NA dönülmesini sağlayacak politikalar üretilmelidir. Finansa erişim en önemli sorunumuz haline gelmiştir. Reel sektörün Finansa erişimi kolaylaştırılmalı, acilen Finansa erişimin önünü açacak politikalar geliştirilmelidir. Aksi halde birçok firmamız zor durumda kalacak ve işsizliğin artmasına sebep olacaktır. Eylül ayında ​“Finansa Erişim” konulu paneller düzenleyerek iş dünyası olarak farkındalık yaratmaya çözüm önerileri sunmaya hazırlanıyoruz dedi.



Isparta Belediyesi Başkan Vekili Uğur BÜYÜKÇULCU, önceki dönemlerinde başkanlığını yapmış olduğum IGSİAD’ın toplantısında olmaktan mutluluk duyduğunu, bundan sonrada Isparta için güzel işler yapılacağına emin olduğunu söyleyerek, komşu illerimizden gelen misafirlerimize Güller diyarı Isparta’mıza hoş geldiniz dedi.

“Mali İdare Olarak İş Dünyasının En Önemli Ortaklarınızdan Biriyiz”

İl Defterdarı Osman KOÇAŞ, toplantı davetini aldığım zaman tabi ki orda olmalıyız dedim. Çünkü bizler mali idare olarak sizlerin yani iş dünyasının olduğu yerde paranın olduğu yerdeyiz yani en önemli ortaklarınızdan biriyiz. Fakat bu hep şöyle anlaşılıyor “mali idare hep biz güçlüyken iyi durumdayken yanımızda” bu yanlış, biz güçsüz olduğunuz zamanda ekonomik olarak zor durumdayken de yanınızdayız dedi.



Devlet egemenlik gücünü kullanarak vergi alır ve bunu kamu giderleri finansmanı için kullanır. Devlet varsa vergi var demektir. Türk vergi sistemi gayet güzel bir sistemdir. Biz sadece geliri vergilendiriyoruz. Gelir varsa kazanç varsa vergi var. Yoksa vergi de yok. Şu sıralar servetler vergisi konuşuluyor belki ilerleyen dönemlerde bu da çıkacaktır.



“Koçaş, İş Dünyasından Matrah Artırımında Bulunmalarını İstedi”.

Mali idare belki de tarihinin en önemli fırsatını vererek yapılandırma yasasını çıkardı. Bu fırsat Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Haziran ayı sonuna kadar uzatıldı. Zor günlerden geçtiğimiz şu günlere istinaden İş dünyası olarak sizlerden ricam, biraz vatandaşlık görevi olarak birazda milli ve manevi duygularınızı ön plana alarak çıkarılan bu yasada yer alan matrah artırımından yararlanarak bu zor duruma katkı da bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. Matrah artımında bulunanlara son beş yıl ve bu sene 2022 beyanlarına da getirilen katma değer vergisinde, gelir vergisinde ve kurumlar vergisinde katkı da sağlayacağız şeklinde konuştu.



“Antalya, Burdur ve Isparta olarak birbirimizi iyi anlamalıyız”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin ÇELİK, bu toplantının Isparta’da yapılıyor olmasından dolayı mutlu olduklarını bunun için IGSİAD yönetimine teşekkür ediyorum dedi. ITSO olarak birinci amaçlarının Isparta’yı tanıtmak ikincisinin de Isparta’da olanı değerlendirmektir. Biz istiyoruz ki Isparta’mıza gelen ilimizin değerini görsün. Birkaç gün önce belediyemizin öncülüğünde çok güzel bir Gül Festivali gerçekleştirdik. Dünya’da gül üretiminde ihtiyacın %65’ni sağlayarak iddialı bir şekilde birinci sıradayız. Bunun yananında lavantamızda çok fazla ilgi görmeye başladı. Buraya kadar gelmişken Gül ve Lavanta bahçelerimizi görmenizi isterim. Bunun yanında komşu illerimizle olan ilişiklerde bizim için çok önemli. Biz Isparta Burdur Antalya olarak birbirimizi iyi anlayabilirsek çok daha iyi işler başarabileceğimize inanıyorum. Yıllardır çözülemeyen Dere Boğazı yolu, hızlı tren, limanın kullanılması gibi çok önemli olan konuları birlikte istişare ederek ortak paydada birleşerek devletin kademelerine sunmak gerektiğini düşünüyorum. Ümit ediyorum ki bu dönemde bunları gerçekleştirebiliriz şeklinde konuştu.



“Hedefimiz Tarımla Büyüyen, Tarımla Sanayileşen Isparta”

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Hüdai ŞAHİN, hepinizi ITB adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum, baktığım zaman pozitif bakan, parlayan gözler görüyorum bundan dolayı aranızdan olmaktan çok mutluyum. Çünkü ihtiyacımız olan en önemli nokta pozitif bakmak ve pozitif çalışmak. Biz ITB olarak tarımla büyüyen, tarımla sanayileşen Isparta hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlerin de hayallerinize ve hedeflerinize ulaşma konusunda yollarınızın açık olmasını diliyor, teşekkür ediyorum dedi.



“Gayretimiz Isparta’yı fonlardan daha çok yararlandırmak”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Süleyman GÜLCÜ, 42 ilde faaliyet gösteren, proje karşılığında tarım ve hayvancılık başta olmak üzere 16 alt sektörde yeni yatırımlara hibe desteği şeklinde aktaran bir kurumuz. Bu nedenle sizlerle tanışmak kurumumuzu tanıtmak, kurumumuz hibeleri konusunda bilgi aktarmak için geldim. Bizim kaynaklarımızın %75’i Avrupa fonu %25’i de ulusal bütçemizden geliyor. Ortak bir bütçemiz var, il il ayıramıyoruz. Bu nedenle Isparta’dan ne kadar çok yatırım projesi çıkarabilirsek bu fonlardan Isparta’ya o kadar çok kazandırma şansı elde ederiz, bizimde görevimiz, çabamız, gayretimiz bu yönde. Bilgi almak isteyen herkesi kurumumuza bekleriz diyerek teşekkür etti.

Son olarak BAKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Öznur PARMAKSIZ, BAKA destekleri konusunda bilgi vererek ayrıntılı bilgi için ofisimize bekleriz şeklinde konuştu.

