Kapı, açılış konuşmasında; “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti topraklarında her iş insanının kendisine borç bilmesi gereken esas konu “Türkiye’ye Ekonomik, Sosyal, Kültürel, kısacası her anlamda katkı sağlamaktır. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok STK gibi IGSİAD'da önce yerel sonra ulusal anlamda başta ekonomiye, istihdama ve üretime katkı sağlamayı amaç olarak belirlemiştir. Birlikten kuvvet doğar ilkesini benimsemiş bir STK olarak her dönem olduğu gibi bu dönemde aynı yolda ilerleyeceğiz. Bu yüzden BAKSİFED çatısı altında uyum içinde çalışmayı ve ortak projelerde yer almayı gönülden temenni ediyoruz”. dedi.