İhracatı Destekleme ve Dijital Ticareti Geliştirme Ofisi, Resmi Olarak Hizmete Açıldı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), düzenlenen bir törenle İhracat Destekleme Ofisi ve Dijital Ticareti Geliştirme ve Destekleme Ofisini resmi olarak açtı. Açılış törenine ITSO Başkanı Metin Çelik'in yanı sıra birçok iş insanı da katılım gösterdi.Açılış konuşmasında ITSO Başkanı Çelik, ekonomik gelişimde stratejik hedeflere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, yeni ofislerin iş dünyasına ihracat konusunda önemli katkılar sağlayacağını belirtti. İhracat Destekleme Ofisi, yerli işletmelere ihracat faaliyetlerinde rehberlik edecek ve ihracat potansiyeli olan sektörleri belirleyerek gelişimlerine destek olacak.Dijital Ticareti Geliştirme ve Destekleme Ofisi ise, işletmelere dijital ticaretin fırsatlarını aktaracak ve e-ticaret konusunda danışmanlık hizmeti sunacak. Bu ofis, iş dünyasının dijital dönüşüm sürecinde yanlarında yer alarak, online ticaretin yaygınlaşması ve işletmelerin dijital platformlarda daha etkin bir şekilde var olmalarını destekleyecek.TEKNOKENT Müdürü Serdal Terzi de yaptığı konuşmada, bu ofisin üniversite ile iş dünyasını buluşturma konusunda büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı. İş birliği ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi adına bu ofisin önemli bir platform olacağına dikkat çekti.ITSO'nun İhracat Destekleme Ofisi ve Dijital Ticareti Geliştirme Ofisi, iş dünyasının rekabet gücünü artırmak ve ihracat potansiyelini geliştirmek için önemli bir adım olarak karşılandı. Bu ofisler, Isparta'nın ekonomik büyümesine katkı sağlayacak ve işletmelere uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde yer alabilme imkanı sunacak.