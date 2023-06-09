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Sigara Firmalarının Fatura Uygulamasına Sert Tepki ve Şikayet

Sigara Firmalarının Fatura Uygulamasına Sert Tepki ve Şikayet
TÜRKİYE
G.Tarihi: 08.06.2023 21:21
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Sigara Firmalarının Fatura
Uygulamasına Sert Tepki ve Şikayet
Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan Aydın sigara dağıtım firmalarının sigara satan esnafa yönelik ‘Zamdan Önce ve Zam Günü’ uyguladığı fatura politikasına tepki gösterdi. Başkan Aydın, firmaları yetkili mercilere şikayet etti.
Isparta’da geçtiğimiz pazartesi gününe kadar yaşanan sigara sıkıntısı zam sonrası normale döndü. Zamdan 1 gün önce elektronik sistem üzerinden sigara satan işyerlerinden talep toplayan firmalar, parası eski fiyattan parası ödenmesine rağmen faturaları zamlı fiyattan kestiler. Sipariş geçtiği gün parasını ödeyen market yada bakkallar ise bu duruma büyük tepki gösterdi.
Her zam öncesi böyle fiyat politikası ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden esnaflar, firmaların bu durumu ivedilikle düzeltmesini talep ettiler.
Konuyla ilgili olarak konuşan Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan Aydın: “Esnaflarımız uzun bir süre sigaraya ulaşmakta güçlük çekti. Bu konuyu defalarca gündeme getirdik. Ancak zam yapılacağı gerekçesiyle üyelerimize kısıtlı oranda sigara verdiler. Yasak olmasına rağmen internet üzerinden sipariş toplayan firma, zamdan önce topladığı talepleri eski fiyattan vermesi gerekirken ne yazık ki zamlı fiyattan verdi. Zaten sigaradan kazancı oldukça düşük olan esnafımız çifte fiyat politikası yüzünden mağduriyet yaşamaktadır. Bizde bu yaşanan sıkıntıyı önce Birlik Başkanımız Sayın Ahmet Tural’a, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonuna daha sonra ise devletimizin ilgili kurumlarına ilettik. Gerekli şikayet dilekçemizi de sunduk. Yok olmak üzere olan esnafımızı kimse ayak oyunlarıyla yıkmaya kalkmasın” dedi.
 
ARACILIK YAPAN ESNAFIN KAR MARJI OLDUKÇA DÜŞÜK
Sigara satışı gerçekleştiren esnafların bu konu da kar marjının oldukça düşük olduğunu ifade eden Başkan Sinan Aydın: “Kamuoyunda sigara satan esnafların çok para kazandığı yönünde bir algı var. Ortalama yüzde 4 oranında bir kazanç söz konusu. Bu kazancın bir bölümüne bankalar komisyon adı altında el koyuyor. Geri kalanları ise çeşitli vergiler adı altında yok oluyor. Sigara üreten ile içen arasında aracılık yapan esnaflar ellerine kalan küçük bir parayı da zam geçişinde üreten firmalara dolaylı olarak kaptırıyor. Küçük bir market ya da bakkal, sırf sigara satıyor diye büyük mükellefler grubuna giriyor. Isparta’daki mahalle arasında hizmet sunan bir bakkal sigara cirosu nedeniyle büyük bir AVM ile aynı statüde gözüküyor” dedi.
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta Ticaret İl Müdürlüğüne yazdıkları şikayet dilekçesini de kamuoyu ile paylaşan Başkan Sinan Aydın: “Isparta’da TAPDK belgesine sahip bakkal, kuruyemiş, market ve tekel bayi işletmelerin son dönemde yaşamış oldukları problemlerin başında gelen bazı sigara firmalarının özellikle zam geçiş dönemlerinde philip morris intrnationel (pm) Marlboro pma aktif.com sitesi ve British American Tobacco (bat) firması ile Batkazanlar sitesini oluşturulduktan sonra 7.000,00 tl ve üzerindeki siparişler EFT ve havale yolu ile 7.000,00 TL altındaki ödemeleri ise satış noktasına teslim ederken elden tahsil ediliyor. Zam geçtiği dönemlerde TAPDK belgesine sahip tüm esnaf erbabı oluşturmuş olduğu siparişleri zam geçmeden önce ödeme yapmış olduğu halde ertesi gün ürün tesliminde ürünlerin zamlı fiyatlarıyla tekrara faturalandırması ve aradaki fark esnafımızdan tahsil edilmesi mağduriyet oluşturuyor.
4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dahil kanunda; tütün mamulleri ve alkollü içkilerin etil alkol, metanol, makaron, sarmalık kıyılmış ürünün ve yaprak sigara kağıdının tüketicilere satışının internet, televizyon, fax ve telefon gibi elektronik ticaret araçları yada posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunmaları yasak ve cezai işleme tabi olduğu açıkça belirtilmektedir.
Başta Isparta ilimizde ve Türkiye’de birçok ilde meydana gelen ve esnafımız mağdur eden zam öncesi ve zam sonrası faturalandırma politikası ile internet üzerinden sipariş satış işlemlerinin denetlenmesine bu problemin çözüme kavuşturulması . Ödeme yapan esnafımızın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

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