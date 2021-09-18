Andık’ta alan temizliği ve düzeleme çalışmaları yapılıyor

Yıllardır unutulan ve Isparta’nın en eski mesirelik alanlarından birisi olan Dere Mahallesindeki Andık Deresi bölgesi yeniden düzenleniyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Dere Mahallesi köprüsünden başlayarak Andık Deresi, şelale ve üst kısmında bulunan yeşil alanın yeni mesirelik alan olacağını söyledi.Isparta’nın en eski mesirelik alanlarından birisi olan ve yıllardır kaderine terk edilen Dere Mahallesindeki Andık Deresi, Bezirgan Şelalesi bölgesi yeniden düzenleniyor. Düzenleme çalışmaları kapsamında Dere Mahallesi köprüsünden başlayan ve Andık Deresine ulaşan yollar her iki taraflı olarak genişliyor. Bunun yanında Andık Deresi şelale alt bölümünde bulunan alanlarda proje öncesi alan temizliği ve düzeleme çalışmaları yapılıyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, alanda başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Oluşturulacak olan piknik alanları, yeşillendirme bölgeleri, yürüyüş yolları, oturma guruplarının konacağı bölgeleri gezen Başkan Başdeğirmen, Andık bölgesinin şehrin yeni bir mesirelik alanı olacağını aktardı.Kirazlıdere ile de entegre edilecek olan Andık Deresi mesirelik alanının 2022 yılı sonunda vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. Mesirelik alanın oluşmasıyla birlikte Andık Deresi ve Kirazlıdere’de birbirine entegre edilmiş olacak ve yeni, modern bir destinasyon alanı oluşturulacak.Andık Deresi ve şelale ile üst kısmında bulunan alanın düzenlenmesiyle de vatandaşlar alternatif bir dinlenme ve piknik alanına kavuşmuş olacak.