Isparta İl Ekonomi Toplantısı Düzenlendi

İl Ekonomi Toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında Isparta Ticaret ve Sanayi odası toplantı salonunda düzenlendi. Toplantıya Isparta’da faaliyet gösteren iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili kamu kurumu müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında, yürütülen çalışmalarda iş dünyasının görüşlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Vali Baruş “Ekonominin ayakta tutulmasında, istihdam oranlarının yükseltilmesinde iş dünyasının yapmış olduğu katkılar bizim için çok çok değerli. İş dünyası bir taraftan üretmiş olduğu değerlerle ülke ekonomisine ihracat yoluyla katkıda bulunurken, diğer taraftan ülke içi talebinin karşılanmasında, vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayatının iyileştirilmesinde ve istihdam sağlanmasında çok önemli bir paya sahip. Onun için ilimize yönelik alacağımız kararlar da sizlerin değerli görüşleri bizim için ayrı bir önem içeriyor. Bu noktada kamu kurumları olarak, Valilik olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalarda sizlerin değerlendirmelerinizi ve görüşlerinizi alarak, sizlere katkı verebilecek, işlerinizi kolaylaştırabilecek bir çalışma ortamının sağlanması bizler için bir yükümlülük. Bu noktada şimdiye kadar Isparta ekonomisi için, ülke ekonomisi için yapmış olduğunuz katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum . Hep birlikte kamu kurumları ve iş dünyası olarak işbirliğinin devam ettirilmesi hem ilimiz ekonomik hayatı için hem de ülke ekonomisi için çok önemli katkılar sunacaktır” dedi.

Vali Baruş Isparta’nın 2021 yılında 440.2 milyon dolarlık ihracatına karşın 52.2 milyon dolarlık ithalat yaptığını belirterek bu durumun ülkemiz adına önemli bir katkı olduğunu söyledi. 2022 yılının ilk 6 ayında ise 228.4 milyon dolarlık ihracat yapıldığını sözlerine ekleyen Vali Baruş Isparta’nın gülyağı üretiminde Dünya ve Türkiye birincisi, elma, lavanta ve barbunya üretiminde ise yine Türkiye birincisi olduğunu katılımcılarla paylaşarak Isparta’nın ekonomik verilerini paylaştı.

Ardından Vali Baruş toplantıda bulunan tüm sektör temsilcilerine tek tek söz vererek görüş ve önerileri dinledi.



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