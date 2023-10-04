Isparta'da Pınar Pazarı Atatürk Ortaokulu'na 8 Derslikli Ortaokul

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün liderliğindeki Eğirdir, eğitimde önemli gelişmelere imza atmaya devam ediyor. Son olarak Eğirdir'in nüfusu yoğun Pınar Pazarı Mahallesi'ne 8 derslikli Ortaokul binası inşaatı başladı.Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü programında yer alan ve Isparta İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan, yüklenici firmaya teslim edilen inşaat çalışmaları devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde inşaat alanında yapılan incelemelere Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu katıldılar.Mevcut Atatürk Ortaokulu binasının Anaokulu olarak kullanılacağı, yeni binanın ise 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında hizmete girmesi planlanıyor. Eğirdir, eğitimde altyapısını güçlendirmeye devam ederek geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.