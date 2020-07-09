Süper Lig'den 4 kulüp, 7 futbolcu PFDK'ye sevk edildi İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulüp ile 7 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'