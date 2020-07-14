GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Milli tekvandocu İmran Bayartan'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Kendisini savunmayı öğrenmek için başladığı tekvandoda henüz 14 yaşındayken ilk altın madalyasını kazanan milli sporcu İmran Bayartan, Avrupa şampiyonu olmanın hayalini kuruyor - İmran Bayartan: - " Avrupa şampiyonasında da ülkemi en iyi şekilde temsil

Milli tekvandocu İmran Bayartan'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
spor
19 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

MERSİN - SERKAN AVCI - Mersin'de, kendisini savunmak için başladığı tekvando sporunda kısa sürede önemli başarılan kazanan 16 yaşındaki milli sporcu İmran Bayartan, Avrupa şampiyonluğu hayalini gerçeğe dönüştürmek için ter döküyor.

Henüz 12 yaşındayken, kadına yönelik şiddetten etkilenerek arkadaşlarıyla birlikte tekvandoya yönelen İmran, ilk başlarda kendisini savunmayı öğrenmek için katıldığı antrenmanların sayısını milli forma hevesiyle arttırdı.

Kariyerindeki ilk önemli başarısını 14 yaşındayken, 2018 yılında Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda gösteren İmran, 44 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli formayı ilk kez giydiği İspanya'daki Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'ndaki azmiyle antrenörlerinden takdir alan genç sporcu, geçen yıl Konya'da organize edilen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda ikincilik elde ederek kendisine güvenenleri haksız çıkarmadı.

Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda yeniden temsil etmenin hayalini kuran İmran, faaliyet programında yer alacak ilk Avrupa şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmanın hesaplarını yapıyor.

İmran, hedeflerine ulaşmak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.


- "Hedeflerime yürümekten asla yorulmuyorum"


Genç sporcu, AA muhabirine, sporla tanıştığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Tekvando bir savunma sporu olduğu için ailem de teşvik etti. Onların desteğiyle spora başladım." dedi.

Kariyerinin ilk yıllarında katıldığı organizasyonların kendisine önemli tecrübeler kattığını anlatan İmran, uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etmenin de kendisine gurur verdiğini söyledi.

İmran, hem eğitimini hem spor kariyerini ileriye taşımayı hedeflediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaşıma rağmen hedeflerim çok büyük. Bu durum bazen gözümü korkutuyor ama hedeflerime yürümekten asla yorulmuyorum. Arkadaşlarımızın katıldığı uluslararası organizasyonların yayınlarını izliyoruz. Derece yaptıklarında hep birlikte seviniyoruz. Final maçlarında yenseler de yenilseler de o anları hissediyoruz. Uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etmek çok güzel bir duygu. Orada arkadaşlarımı gördüğümde gururlanıyorum, imreniyorum ve aynı şekilde orada bulunup derece yapmak istiyorum. Bunun için de çalışıyorum."

Genç tekvandocu, uluslararası başarılar için azimle çalıştığını ifade ederek, "İlk Türkiye şampiyonluğumu yaşadığımda çok şaşırmıştım, mutlu olmuştum. Çok gurur vericiydi. Uluslararası maçlar çok daha gurur verici. Önümüzdeki Türkiye şampiyonasında birinci olup Avrupa şampiyonasına katılmak istiyorum. Avrupa şampiyonasında da ülkemi en iyi şekilde temsil edip birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

Kariyerinin ilerleyen yıllarında dünya şampiyonasında da ter dökmek istediğini vurgulayan İmran Bayartan, 2024 Paris Olimpiyatları'na gidebilmek için uluslararası organizasyonlarda derece almayı istediğini sözlerine ekledi.





Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Başkan Başdeğirmen'in 15 Temmuz mesajı
ISPARTA'NIN ZEYTİN PEYNİR SATIŞ NOKTASI
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta'da Öğretim Üyesi alımı için resmi ilan yayınlandı
Isparta'da yaprak döner Ekrem Coşkun'dan yenir!
"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor
ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ
Eğirdir sıfır atık projesinde pilot bölge olarak başarılı
VALİ SEYMENOĞLU MÜSİAD ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlar
​ISPARTA DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ
Isparta'da biçerdöverler iş başında, hububat hasadı başladı
60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!
Okullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması
Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!
ISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİ
Isparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın Açıklaması
Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!
Isparta'da emniyetten kaçakçılık operasyonları
Gram Altın Kendi Rekorunu Tekrar Tazeledi
Isparta Belediye Başkanı ITKM için tarih verdi
EN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DE
İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...
Aranan 26 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlarIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlar10 Temmuz 2020
Isparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın AçıklamasıIsparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın Açıklaması08 Temmuz 2020
EN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DEEN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DE07 Temmuz 2020
Okullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklamasıOkullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması09 Temmuz 2020
Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!09 Temmuz 2020
İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...07 Temmuz 2020
Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!09 Temmuz 2020
ISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİ08 Temmuz 2020
Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!08 Temmuz 2020
Isparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat gelecek yıl tamamlanacakIsparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat gelecek yıl tamamlanacak09 Temmuz 2020
Isparta Belediye Başkanı ITKM için tarih verdiIsparta Belediye Başkanı ITKM için tarih verdi08 Temmuz 2020
60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)09 Temmuz 2020
Salda Gölü kıyısındaki kaçak ve depreme dayanıksız tesis yıkıldıSalda Gölü kıyısındaki kaçak ve depreme dayanıksız tesis yıkıldı08 Temmuz 2020
"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor12 Temmuz 2020
Isparta'da biçerdöverler iş başında, hububat hasadı başladıIsparta'da biçerdöverler iş başında, hububat hasadı başladı09 Temmuz 2020
Gram Altın Kendi Rekorunu Tekrar TazelediGram Altın Kendi Rekorunu Tekrar Tazeledi08 Temmuz 2020
ANTALYA TURİZMİ TÜRKİYE TURİZMİ DEMEKTİRANTALYA TURİZMİ TÜRKİYE TURİZMİ DEMEKTİR09 Temmuz 2020
Isparta'da emniyetten kaçakçılık operasyonlarıIsparta'da emniyetten kaçakçılık operasyonları08 Temmuz 2020
​ISPARTA DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ​ISPARTA DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ10 Temmuz 2020
ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ11 Temmuz 2020