HATAY - TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve BJK Nevzat Demir Tesisleri çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Hatayspor Kulübünün yayımladığı mesajda, ''Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye, futbolculara, teknik ekibe ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Bordo Beyazlı ekip, yapılan testler sonucunda iki futbolcusuna koronavirüs teşhisi konulan Kasımpaşa'ya ve dört futbolcusu, bir teknik heyet personeli, bir A takım personeli ile 5 kulüp çalışanına koronavirüs teşhisi konan Erzurumspor'a da geçmiş olsun temennilerinde bulundu.