Fraport TAV Antalyaspor'da hazırlıklar sürüyor ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen, alınan kararla yeniden başlayacak Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor.Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, günü çift antrenmanla geçire