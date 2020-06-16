GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Dünyaca ünlü turizm bölgesi Belek golf tutkunlarını bekliyor

Golf turizminin gözde bölgesi haline gelen Antalya'daki Belek Turizm Merkezi, 16 sahası ile golf meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor - Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin: - "Geçen y

Dünyaca ünlü turizm bölgesi Belek golf tutkunlarını bekliyor
spor
40 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'de golf turizminin merkezi olarak bilinen Antalya Belek bölgesindeki dünya standartlarına sahip 16 golf sahası, eylülde sezonu açmaya hazırlanıyor.

Avrupa, Asya ve Amerika'dan her yıl binlerce kişiyi ağırlayan yeşil sahalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz dönemini yaşıyor. Martın ikinci haftasından bu yana kapalı kalan sahalarda, misafirlere güvenli oyun sunmak için Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlemler alındı. Eylülden itibaren golf tutkunlarını ağırlamaya hazırlanan bölgenin eski hareketli günlerine dönmesi arzu ediliyor.

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, AA muhabirine, iklimi, 5 yıldızlı otelleri ve yüksek standartlardaki sahaları ile Antalya'nın dünyada belli bir potansiyele hitap ettiğini söyledi.

Golf sezonunun eylülde başlayıp, hazirana kadar yoğun geçtiğini, yaz döneminde ise tatil için gelenlerin oyun oynadığını dile getiren Şahin, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl yoğun sezonda sahaların sessizliğe büründüğünü belirtti.

Yurt dışı uçuşların başlamasıyla birlikte ilk etapta tatil için gelen turistlere hobi amaçlı hizmet verecek sahaların, eylül ayından itibaren de oyun tutkunlarına hizmet vereceğini aktaran Şahin, büyük bir heyecanla hareketli günleri beklediklerini kaydetti.


- "Sağlık hizmetleri güven algısı oluşturacaktır"


Almanya, İngiltere ve İtalya'daki muhatapları ile görüşme halinde olduklarını ve oradaki golf sahalarının açıldığını anlatan Şahin, "Oyunlar başlamış hatta İngiltere, yoğunluktan bahsediyor. Bu da normalleşmeyi gösteriyor. Türkiye'deki vaka sayıları, sağlık hizmetleri tabii ki buraya karşı bir güven algısı oluşturacaktır." dedi.

Golf meraklılarına yönelik reklam ve tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdiklerini bildiren Şahin, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler, sahalar, oteller ve güvenli oyun hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

İrtibat halinde oldukları misafirlerinden olumlu görüşler aldıklarını dile getiren Şahin, "Geçen yıl yaklaşık 130 bin kişi 550 bin oyun oynadı, bu yıl ilk etapta kaybettiğimiz misafirlerin yüzde 50'sini ağırlamayı planlıyoruz. Tabii ki üstü geldikçe de sürpriz olmayacaktır, biz yüzde 100'üne de hazırız. 16 sahamız var, hepsi dünya standartlarında ve bilinen bölge, bu nedenle misafirlerimiz tekrar Belek'i tercih edeceklerdir." diye konuştu.


- Rezervasyonlarını iptal ettirmeyen golf tutkunları var


Cahit Şahin, geçen yıllarda bölgenin 30 ülkeden golfçüyü ağırladığını anımsattı. Ağırlıklı olarak Almanların ve İngilizlerin bölgeyi tercih ettiğinin bilgisini veren Şahin, "Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Japonya ve Çin'den de misafirlerimiz var. Bu yıl da ilk olarak Alman gruplarını bekliyoruz, Almanları İngilizler takip edecektir. Mevcut rezervasyonlarını yaptırmış ama iptal ettirmemiş misafirlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Golf turnuvalarının da bölgenin tanıtımında etkin rol üstlendiğini ifade eden Şahin, Turkish Airlines Open başta olmak üzere diğer turnuvalar için de hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Aralık ayında düzenlenmesi planlanan Maxx Royal Golf Turnuvası için Almanya, Ukrayna, Çekya ve Bulgaristan'dan 100'e yakın rezervasyon yapıldığını dile getiren Şahin, geçen yılki rakamlara en kısa zamanda ulaşmayı arzuladıklarını kaydetti.

Golfün sosyal mesafeyi en iyi koruyan spor dalı olduğuna dikkati çeken Şahin, herkesi golf yapmaya davet etti.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'daki Demirel Müzesinden "demokrasi tarihi" yolculuğuna davet
​KÜLTÜR PORTALINDA ISPARTA FARKI
​Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjde!
​Kaymakkapı ile birlikte Kültür Sitesi çevresindeki sokaklarda yenileniyor
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı
ISPARTA YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAK
ANADOLU'YA ÖZGÜ YÖRESEL TATLAR ISPARTA'DA KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Balık Gözde Balık Evi'nde ziyafete dönüşür
İKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEK
Tüm Çalışanları Ilgilendiriyor! İşveren Artık Ispatlamak Zorunda
Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Yeni bir türü daha tespit edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelge
Lavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle Buluşuyor
İŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABER
Vali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde Bulundu
Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor
Isparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyor
Başdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdük
Isparta'da otomobilde bir kişi ölü bulundu
En Güzel Kokulu Hasat Sona Eriyor
Isparta'da mahsur kalan köpeği inşaat işçileri kurtardı
Yeni Kıdem tazminatı ve emeklilik modeli geliyor!
Düğünlerde takı takılacak mı? (11 Haziran 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
Başkan Başdeğirmen’den şehre nefes aldıracak proje
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haber yeni kararlar açıklandı düğün ve nikah salonları açılıyorSon dakika haber yeni kararlar açıklandı düğün ve nikah salonları açılıyor09 Haziran 2020
ISPARTA'DA BAŞLADI “İŞVERENLER BELGESİ OLANLARI İŞE ALACAK”ISPARTA'DA BAŞLADI “İŞVERENLER BELGESİ OLANLARI İŞE ALACAK”09 Haziran 2020
Isparta'da otomobilin çarptığı yaya öldüIsparta'da otomobilin çarptığı yaya öldü09 Haziran 2020
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU09 Haziran 2020
Isparta'da otomobilde bir kişi ölü bulunduIsparta'da otomobilde bir kişi ölü bulundu11 Haziran 2020
Isparta'da domuzun saldırısına uğradıIsparta'da domuzun saldırısına uğradı10 Haziran 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelge13 Haziran 2020
41 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ İŞTE O İLLER41 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ İŞTE O İLLER10 Haziran 2020
Emeklinin maaşı TES ile artacak! Çalışma hayatına büyük reform geliyorEmeklinin maaşı TES ile artacak! Çalışma hayatına büyük reform geliyor10 Haziran 2020
Ayasofya Cami ibadete açılıyor! tarih verildiAyasofya Cami ibadete açılıyor! tarih verildi09 Haziran 2020
Başkan Başdeğirmen’den şehre nefes aldıracak projeBaşkan Başdeğirmen’den şehre nefes aldıracak proje11 Haziran 2020
El Alem Nereden Buluyor? Tabi ki Telalem'denEl Alem Nereden Buluyor? Tabi ki Telalem'den09 Haziran 2020
Yeni Kıdem tazminatı ve emeklilik modeli geliyor!Yeni Kıdem tazminatı ve emeklilik modeli geliyor!11 Haziran 2020
ISPARTA ​İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLARISPARTA ​İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR10 Haziran 2020
MEB'den son dakika karne açıklamasıMEB'den son dakika karne açıklaması10 Haziran 2020
Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyorIsparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor12 Haziran 2020
Düğünlerde takı takılacak mı? (11 Haziran 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)Düğünlerde takı takılacak mı? (11 Haziran 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)11 Haziran 2020
En Güzel Kokulu Hasat Sona Eriyor En Güzel Kokulu Hasat Sona Eriyor11 Haziran 2020
Önemli haber: Isparta'da aşı takvimi belli olduÖnemli haber: Isparta'da aşı takvimi belli oldu10 Haziran 2020
Isparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyorIsparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyor12 Haziran 2020