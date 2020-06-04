Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik