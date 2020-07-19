Ayhancan Güven, Macaristan Grand Prix'inde 2'nci oldu İSTANBUL - Türkiye'nin öne çıkan motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'nin 3'üncü yarışı olan Macaristan Grand Prix'inde 2'nci oldu.Red Bull açıklamasına göre, Ayhancan Güven, Por