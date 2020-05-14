ANTALYA - Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Kasımpaşa Kulübünün 2 futbolcusu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye acil şifalar diler, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Kasımpaşa Kulübünde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 2 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."