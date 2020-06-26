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Antalyaspor ligde ulaştığı konumla rahatladı

Ligde 10 maçtır kaybetmeyerek 36 puana ulaşan Akdeniz temsilcisi, sezon bitimine 6 hafta kala düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmanın sevincini yaşıyor - Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün: "Çaykur Rizespor galibiyeti güzel old

Antalyaspor ligde ulaştığı konumla rahatladı
spor
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ANTALYA - OKTAY ÖZDEN - Süper Lig'de 10 haftadır kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkının açılmasıyla kalan 6 maçına daha rahat bakıyor.

Ligde 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 14 puanla 16. sırada düşme hattında tamamlayan Akdeniz temsilcisi, ara transfer döneminde aralarında Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş'ün de yer aldığı önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Süper Lig'in ikinci yarısına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan ve sergilediği başarılı performansla çıkışa geçen kırmızı-beyazlılar, geride kalan 28. hafta sonunda puanını 36'ya yükseltti, düşme hattından bir basamak daha uzaklaşıp 9. sıraya çıktı.

Düşme hattının en üstündeki takımla arasında 9 puan fark oluşan Fraport TAV Antalyaspor, ligin son 6 haftasında sırasıyla Gaziantep FK (D), Medipol Başakşehir, Trabzonspor (D), Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü (D) ve Galatasaray ile karşılaşacak.


- Süğlün: "Önümüze çok daha rahat bakabiliriz"


Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Çaykur Rizespor maçını iç sahada 3-1 kazandıklarını hatırlattı.

Takımlarının, söz konusu galibiyetle bu hafta 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ve kalan diğer 5 karşılaşmada daha rahat oynayacağına inandıklarını ifade eden Süğlün, şöyle konuştu:

"Çaykur Rizespor karşısında tarihimizdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi rekorunu egale ettiğimiz için mutluyuz. Gaziantep deplasmanında kaybetmeyip, bu rekoru 11 maça çıkarmak istiyoruz. Taraftarımız bu başarıları hak ediyor. Çaykur Rizespor galibiyeti güzel oldu. Ligde rahat bir konuma ulaştık. Yeni yapılanma ve önümüze bakmakla ilgili en azından bu puanı aldıktan sonra daha rahatlatıcı bir durum ortaya çıktı. Bundan sonra önümüze çok daha rahat bakabiliriz."


- "Gençler bizim için önemli"


Süğlün, Antalyasporlu oyuncuların her mücadelede ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurguladı.

Genç oyuncularından da övgüyle bahseden Süğlün, "Gençler bizim için çok önemli. Çaykur Rizespor karşılaşmasında Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Paul Mukairu da sahadaydı. Artık bundan sonra onların da performanslarını daha rahat sergileyecekleri birtakım maçlara çıkacağız. Oyuncularımız takım olarak kenetlendiler, birlik oldular." değerlendirmesinde bulundu.

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