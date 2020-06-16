ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor'la 18 Haziran Perşembe günü dış sahada yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Şut ve pas çalışmasıyla süren idman, dar alan oyunuyla sona erdi.
Öte yandan, takımın bugünkü antrenmanı öncesinde yardımcı antrenör İbrahim Dağaşan için doğum günü kutlaması yapıldı.