ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 73 gün sonra tesislerinde çalışmaya başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli'ndeki birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Antalyaspor, yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ilk kez bugün idman gerçekleştirdi.

Tesislerde en sonra 19 Mart'ta antrenman yapan Akdeniz temsilcisi, böylece 73 gün aradan sonra evine dönmüş oldu.

Akşam saatlerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Türkiye Futbol Federasyonunun Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı.

Futbolcular, daha sonra gruplar halinde koşu yaparak çalışmalarını sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan turnuva maçı ile sona erdi.

Antalyaspor, yarın çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.