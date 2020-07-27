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Alanyaspor, en iyi Süper Lig derecesiyle Avrupa kapısını araladı

Turuncu-yeşilliler, 57 puanla 5. sırada tamamladığı 2019-2020 sezonunda en başarılı Süper Lig performansına ulaştı - Ligin en fazla gol atıp, en az gol yiyen takımlarından Aytemiz Alanyaspor, en çok puanı sahasında toplandı

Alanyaspor, en iyi Süper Lig derecesiyle Avrupa kapısını araladı
spor
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ANTALYA - OKTAY ÖZDEN - Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 57 puanla 5. sırada kapattığı 2019-2020 sezonundaki performansıyla, bu ligde yer aldığı 4 sezondaki en iyi sıralamayı elde etti.

Süper Lig'e 2016-2017 sezonunda çıkan turuncu-yeşilliler, ilk sezonunu 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 18 mağlubiyet alarak 40 puanla 12. sırada tamamladı.

Akdeniz temsilcisi, 2017-2018 sezonunu ise 11 galibiyet, 7 beraberlik, 16 mağlubiyetle bir önceki sezonda olduğu gibi 40 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

Alanyaspor, 2018-2019 sezonunu 12 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 44 puanla kapatıp 9. sırada kendine yer buldu.


- Ligde 11. haftaya kadar liderdi


Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda dikkati çeken ekiplerden biri olan turuncu-yeşilliler, ilk 4 haftasını kayıpsız geçtiği ligin 11. haftasına kadar ligdeki liderliğini korudu.

İlk puan kaybını 5. haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak alan Aytemiz Alanyaspor, ilk mağlubiyetini de 7. haftada Beşiktaş deplasmanında 2-0'lık skorla yaşadı.

Alanyaspor, ligin ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 29 puanla 6. sırada bitirdi.

Turuncu-yeşilli ekip, Süper Lig'de 34 hafta sonunda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyetle 57 puana ulaştı ve sezonu 5. sırada kapattı.


- İç sahada daha fazla puan topladı


Alanyaspor, 2019-2020 sezonundaki puanlarının 34'ünü iç sahada, 23'ünü dış sahada kazandı.

Turuncu-yeşilliler, 2019-2020 sezonunda Kayserispor'u (0-1 / 5-1), Kasımpaşa'yı (4-1 / 1-2), Yeni Malatyaspor'u (2-3 / 2-1), MKE Ankaragücü'nü (5-0 / 1-4), İttifak Holding Konyaspor'u (2-1 / 2-3), Yukatel Denizlispor'u (1-5 / 1-0) hem iç saha hem dış saha mücadelelerde yendi.


- Sahasında Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı farklı yendi


Akdeniz ekibi, evindeki maçlarda 4. haftada Fenerbahçe'yi (3-1), 31. haftada Galatasaray'ı (4-1) farklı mağlup etti.

İç sahada 8. haftada Çaykur Rizespor'u (5-2), 26. haftada Gaziantep FK'yi (1-0) yenerek, hanesine üçer puan yazdırmayı başardı.

Aytemiz Alanyaspor, 7. haftadaki Beşiktaş mağlubiyetinin yanı sıra 11. haftada Trabzonspor'a deplasmanda (1-0), 12. haftada Göztepe'ye iç sahada (0-1), 14. haftada Galatasaray'a deplasmanda (1-0), 22. haftada Gençlerbirliği'ne evinde (0-1), 23. haftada konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a (1-0), 24. haftada konuk ettiği Beşiktaş'a (1-2), 27. haftada Medipol Başakşehir'e dış sahada (2-0), 32. haftada Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda (1-0) yenildi.


- Berabere biten maçları


Turuncu-yeşilliler, ligde ilk puan kaybını yaşadığı 5. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasının dışında 6. haftada evinde Demir Grup Sivasspor'la (1-1), 9. haftada dış sahada Gaziantep FK (1-1) ile 10. haftada Medipol Başakşehir'le (0-0), 15. haftada evinde Antalyaspor'la (0-0), 21. haftada deplasmanda Fenerbahçe'yle (1-1), 25. haftada Çaykur Rizespor'la deplasmanda (1-1), 28. haftada iç sahada Trabzonspor'la (2-2), 29. haftada deplasmanda Göztepe'yle (3-3) berabere kaldı.


- Ligin en fazla gol atıp, en az gol yiyen takımlarından


Alanyaspor, ligde geride kalan sezonda rakip takımların kalelerini 61 kez havalandırdı, ligde en fazla gol atan Trabzonspor (76) ve şampiyon Medipol Başakşehir'den (65) sonra üçüncü sırada yer aldı.

Turuncu-yeşilliler, ligde geride kalan sezonda en az gol yiyen şampiyon Medipol Başakşehir'den (34) sonra Galatasaray ile birlikte kalesinde 37 gol gördü.


- Kupada da finalde


Kulüp tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısını da 2019-2020 sezonunda gösteren Aytemiz Alanyaspor, 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta Trabzonspor'u yenip şampiyon olması halinde, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Turuncu-yeşilliler, kupa finalinde bordo-mavililere kaybetmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak.

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