Isparta Valiliği Basın Duyurusu

DUYURU METNİ İl Müdürlüğümüz ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari faaliyetlerin desteklenmesi, toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi ve girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 7 ay süreli 1259 kişilik İŞKUR Gençlik Programı düzenlenecektir.

Programa katılmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.

Katılımcı Başvuru Tarihleri 29.10.2026 – 02.11.2026 Noter Kura Yöntemi Tarih ve Saati 05/11/2026 Saat:09:30 Noter Kura Yönteminin Yapılacağı Yer SDÜ Batı Yerleşkesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Toplantı Salonu Program Başlama -Bitiş Tarihi 30.11.2026 – 28.05.2027 İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

*Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 10.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli listesinde yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programıdır.

* Haftalık yararlanma süresi günlük yedi buçuk saat olacak şekilde haftada en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır.

Cumartesi ve Pazar günleri de program uygulanabilir.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru ve Katılım Şartları Nelerdir?

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak, h) Yüklenici üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ