Isparta Valiliği Basın Duyurusu

DUYURU METNİ İl Müdürlüğümüz ile Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğinde; Yükleniciye bağlı kurum kuruluşlarda Kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 9 ay süreli 50 ki

Isparta Valiliği Basın Duyurusu
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DUYURU METNİ İl Müdürlüğümüz ile Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğinde; Yükleniciye bağlı kurum kuruluşlarda Kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 9 ay süreli 50 kişilik işgücü uyum programı düzenlenecektir.

Programa katılmak isteyen kişilerin, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.

Katılımcı Başvuru Tarihleri 14.09.2026-18.09.2026 Katılımcı Seçim Yöntemi Noter Kura Yöntemi Katılımcı Seçimi Yapılacağı Tarihi- Saati 23 Eylül 2026 Çarşamba Saat 10:00 Katılımcı Seçimi Yapılacağı Yer Isparta Adliyesi Konferans Salonu Program Başlama – Bitiş Tarihi 12.10.2026-30.06.2027 Programın Uygulanacağı Yerler Isparta Adliyesi Ana Hizmet Binası Isparta Adliyesi 1 No'lu Ek Hizmet Binası Isparta Adliyesi 2 No'lu Ek Hizmet Binası Program Numarası 22047 İşgücü Uyum Programı : Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen programlardır.

İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMINA KATILIM ŞARTLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: İUP’ye başvurduğu tarihte ve program süresince Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olmayı ifade eder.

25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri kapsamında olanlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz.

b) Kuruma kayıtlı olmak: İUP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ifade eder.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak: İUP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak: Kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında kendi sigortalılığı nedeniyle sosyal güvenlik kanunları çerçevesinde yaşlılık, malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmamış olmasını ifade eder.

Ancak 5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar ile ölüm aylığı alanlar programa başvuru yapabilir ve katılımcı olabilir.

d) Program talep tarihinden önceki bir yıldan programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak; İUP talep tarihinden önceki bir yıldan programın fiilen başlayacağı tarihe kadarki süre içerisinde yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamayı ifade eder.

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak: Kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında veya belge ile yapılacak kontrollerde başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede sigortalı olmamasını ifade eder.

Başvuranın programa katılımcı olarak seçilmesi durumunda program başlangıcında da bu şartı sağlaması gerekmektedir.

Yedekten programa eklenecek olanların ise hem başvuru tarihinde hem programa başlama tarihinde bu şartı sağlaması gerekmektedir.

Bu Genelge’nin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen usulle yedek liste dışından programa eklenecek kişiler için bu bentte yer alan şartın programa başlama tarihinde sağlanması gerekmektedir.

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak: Kişinin başvuru yaptığı tarihte anılan madde kapsamında sigortalı sayılmamasını ifade eder.

Başvuranın programa katılımcı olarak seçilmesi durumunda program başlangıcında ve program devam süresince bu şartı sağlaması gerekmektedir.

Yedekten programa eklenecek olanların ise hem başvuru tarihinde hem programa başlama tarihinde hem de programa devam süresince bu şartı sağlaması gerekmektedir.

Bu Genelge’nin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yedek liste dışından programa eklenecek kişiler için bu bentte yer alan şartı kişinin programa başlama tarihinde ve programa devam süresince sağlaması gerekmektedir.

Yurtlar ve sığınma evleri ve benzeri toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ile 8/03/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler için bu şart aranmaz.

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak: Kurum tarafından sunulan aktif veya işsizlik sigortası programlarından yararlananlar İUP’ye başvuru yapamayacağı gibi İUP katılımcısı da olamazlar.

Programa devam ederken Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olduğu tespit edilenlerin bu Genelge’nin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında programdan ayrılışı yapılır.

Bir katılımcı, İşgücü Uyum Programlarından toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilir.

Kamuoyuna önemle duyurur.

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

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