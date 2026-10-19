Isparta Valiliği Basın Duyurusu

ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE 2026/79 19.10.2026 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ 10 - 18 Ekim 2026 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda; ▪️3.236 Adet Kaçak Parfüm ▪️ 1.488 Paket Doldurulmuş Sigara ▪️120 Karton Bandrolsüz Makaron, ▪️ 59 Paket Kaçak Sarma Sigara, ▪️ 3 Adet Tabanca ▪️ 3 Adet Şarjör ve 23 Adet Tabancaya Ait Fişek ▪️ 1 Adet Pompalı Av Tüfeği ele geçirilmiştir.
Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ