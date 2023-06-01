Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde staj yapan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü 12’inci sınıf öğrencileri uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak, mesleğe hazır hale geldiler. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler ile İtfaiye Müdürlüğünde kurum içi eğitimi tamamlayan personele katılım belgeleri verildi.TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünde eğitim öğretim gören 15 öğrenci, stajlarını Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde tamamladılar. Öğrenciler, İtfaiye Müdürlüğünün gelişmiş teknik altyapısı ve deneyimli kadrosu sayesinde mesleğe sıkı bir şekilde hazırlandılar. Eğitim-Öğretim yılı boyunca öğrencilere yangın söndürme, kuyuda mahsur kalanlara yardım etme, trafik kazalarına müdahale gibi birçok konuda uygulamalı eğitim verildi. Zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler ve İtfaiye Müdürlüğünde kurum içi yangın eğitimini tamamlayan personele katılım belgeleri verildi. Katılım belgesi takdim programına Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu, Fahretdin Gözgün ve Serkan Kaya da katıldı.Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Balcı, yaklaşık bir yıldır 15 öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, eğitimleri tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verdiklerini söyledi. Bir yıl boyunca öğrencilerin İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen çeşitli eğitimlere tabii tutulduğunu dile getiren Balcı, “Öğrencilerimiz merdivenli, sulu hortum, kuyuda mahsur kalma, trafik kazalarında kurtarma ve yangın söndürme gibi eğitimler aldılar” dedi.TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 12. sınıf öğrencisi Enes Ülperen, staj eğitimini Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde tamamladığını belirtti. Mezuniyet sonrası meslek hayatına atılmayı planladığını kaydeden Ülperen, aldığı eğitimlerin kendisi için çok faydalı olduğunu, okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak gördüklerini söyledi.Elif Aykut da İtfaiye Müdürlüğünde uygulamalı olarak gördükleri konuları 10 ve 11. sınıfta teorik bilgi olarak öğrendiklerini, bu bilgileri uygulamalı şekilde pekiştirme imkanı bulduklarını ifade etti. Aykut, “Burada el becerimizi geliştirdik. İtfaiye personelimiz, amirimiz, çavuşumuz bize çok güzel bir şekilde eğitim verdi. Merdivenli araca çıktık, kuyudan nasıl çıkılır onları öğrendik. Sedye indirip, çıkarmayı da öğrendik. Öğrendiğimiz tüm bilgiler için Isparta Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, staj eğitimini tamamlayan öğrenciler ile kurum içi eğitimi tamamlayan İtfaiye Müdürlüğü personelini tebrik etti. Büyükçulcu, “Bu çalışmada emeği geçen başta İtfaiye Müdürümüz olmak üzere emek sarf eden her arkadaşı tek tek kutluyorum. Meslek hayatında önemli aşamalardan bir tanesinin eğitim olduğunu biliyoruz. İnşallah Isparta Belediyesi olarak sizlerin gelişmesi, mesleki anlamda bilgilerinizin daha iyi olması için eğitimlerimiz devam edecek. Hepinizi tek tek kutluyorum. Hayırlı olsun, başarılarınız daim olsun” görüşlerinde bulundu.Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu, Fahretdin Gözgün ve Serkan Kaya, staj eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler ve kurum içi eğitimi tamamlayan İtfaiye Müdürlüğü personeline katılım belgelerini verdiler.