Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesisine alınan ve üretimi 3 katına ulaştıracak olan yeni beton santrali kurulumunda sona gelindi.Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde kilit parke, bordür ve begonit taş üretimini 3 kata çıkaracak olan beton santralinin kurulum çalışmalarında sona gelindi. Tesisin devreye girmesiyle birlikte 15 Haziran’dan itibaren günlük beton üretimi 5 kat, çift vardiyada üretim kapasitesi ise 3 katına ulaştırılmış olacak.Eski adıyla ISTEM olan Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesisinde yenileme ve kapasite artışı çalışmaları aralıksız sürüyor. Bir süre önce fabrikaya kilit ve parke taşı basma makinesi alınarak üretim artırılmıştı. Beton santralinin kurulumuyla birlikte ise mevcut kilit parke, bordür ve begonit taş üretimi 3 kat daha artırılmış olacak. Fabrikada çeşitli ebatlarda bordür, yine çeşitli ebatlarda taş üretimi yapılacak. Kilit taşının yanı sıra üretilen çeşitli renklerdeki begonit taşları da şehrin cadde ve sokakları ile kaldırımlarda kullanılacak.Tüm bu çalışmaların yanı sıra yine fabrika alanının dış cephe taş duvar örülmesi çalışmaları da devam ediyor.