Zeytin Fiyatları Yükseldi: 1 Zeytin 1 Lira!
Enflasyonun etkisiyle zeytin artık lüks tüketim maddesi haline geldi. Zeytin ekmek yemenin bile bir lüks olarak kabul edildiği günler geldi. 4 kişilik bir ailenin sadece zeytin ekmekle sabah kahvaltısı yapması ay sonunda 2600 liraya mal oluyor. Zeytin fiyatları marka ve çeşitlerine göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı markaların zeytin fiyatları:
Siyah Zeytin Fiyatları:
Enflasyonun etkisiyle zeytin artık lüks tüketim maddesi haline geldi. Zeytin ekmek yemenin bile bir lüks olarak kabul edildiği günler geldi. 4 kişilik bir ailenin sadece zeytin ekmekle sabah kahvaltısı yapması ay sonunda 2600 liraya mal oluyor. Zeytin fiyatları marka ve çeşitlerine göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı markaların zeytin fiyatları:
Siyah Zeytin Fiyatları:
- Marmara Birlik Lüks Siyah Zeytin (200 gram): 28.75 TL
- Marmara Birlik Mega Siyah Zeytin (500 gram): 225 TL
- Zeo Siyah Zeytin (1 kilogram): 155 TL
- İnci Salamura Yağlı Siyah Zeytin (1 kilogram): 99.50 TL
Yeşil Zeytin Fiyatları:
- Tukaş Biberli Yeşil Zeytin (400 gram): 153.25 TL
- Cem Çizik Yeşil Zeytin (1 kilogram): 180 TL
- Kaanlar Izgaralanmış Yeşil Zeytin (240 gram): 74.90 TL
- Ece Izgaralanmış Yeşil Zeytin (900 gram): 240 TL
Zeytinin bu yüksek fiyatlarıyla, kahvaltı masalarındaki yerini koruması zorlaşıyor. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar artık zeytin alırken bile tereddüt ediyor.