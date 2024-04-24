Zeytin Fiyatları Yükseldi: 1 Zeytin 1 Lira!

Enflasyonun etkisiyle zeytin artık lüks tüketim maddesi haline geldi. Zeytin ekmek yemenin bile bir lüks olarak kabul edildiği günler geldi. 4 kişilik bir ailenin sadece zeytin ekmekle sabah kahvaltısı yapması ay sonunda 2600 liraya mal oluyor. Zeytin fiyatları marka ve çeşitlerine göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı markaların zeytin fiyatları:

Siyah Zeytin Fiyatları:

Marmara Birlik Lüks Siyah Zeytin (200 gram): 28.75 TL

Marmara Birlik Mega Siyah Zeytin (500 gram): 225 TL

Zeo Siyah Zeytin (1 kilogram): 155 TL

İnci Salamura Yağlı Siyah Zeytin (1 kilogram): 99.50 TL

Yeşil Zeytin Fiyatları:

Tukaş Biberli Yeşil Zeytin (400 gram): 153.25 TL

Cem Çizik Yeşil Zeytin (1 kilogram): 180 TL

Kaanlar Izgaralanmış Yeşil Zeytin (240 gram): 74.90 TL

Ece Izgaralanmış Yeşil Zeytin (900 gram): 240 TL

Zeytinin bu yüksek fiyatlarıyla, kahvaltı masalarındaki yerini koruması zorlaşıyor. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar artık zeytin alırken bile tereddüt ediyor.