Öğretmen Atamaları İçin Tarih Verildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının merakla beklediği atama konusunda açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, atamalarla ilgili bir tarih verdi. Önümüzdeki hafta atama sayısının netleşeceğini belirten Bakan Tekin, binlerce öğretmen adayını ilgilendiren bu konuda bekleyişin sona ereceğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonuna katılan Bakan Tekin, haftaya öğretmen atamalarıyla ilgili bir açıklamanın yapılacağını ve atama sayısının bu süre zarfında netleşeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarının gecikmeyeceğini ve Bakan Tekin'in konu üzerinde çalıştığını belirtmişti.

Bakan Tekin ayrıca, ders müfredatı değişikliğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Talim Terbiye Kurulu'nun çalışmalarının sürdüğünü ve değişikliklerin yakında duyurulacağını ifade etti. Müfredatla ilgili yapılacak değişikliklerle ilgili detaylı bir açıklamanın kısa sürede yapılacağını belirtti.