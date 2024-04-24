Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Açıklaması: Yasak Değil, Kısıtlama

İstanbul Taksim Meydanı'nda bu yıl da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı için yürüyüş ve etkinlik düzenlenmesine izin verilmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise bu karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarının yasaklanmasıyla ilgili olarak yapılan eleştirilere cevaben, uygulamanın aslında bir yasak değil kısıtlama olduğunu vurguladı. 7 yıldır devam eden bu uygulamanın, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır, 7 yıldır uygulanmakta. Anayasa Mahkemesi Kararı belli, 100 kişi ile toplanıp çelenk bırakılabilir, sendika temsilcileriyle de konuştum. Demokrasilerde şiddet olmaz, fikir özgürlüğü sonuna kadar serbest ama şiddeti desteklerseniz demokratik hukuk devleti bunu kabul etmez."